Chefi la cuțite, lider de audiență. Victorie pentru echipa gri, cu doar doi oameni, ieri seară. Florinel Ungureanu și Florin Stamin au ieșit din concurs. Diseară, ultimul battle decide semifinaliștii!

Episodul s-a încheiat cu plecarea din concurs a doi concurenți foarte îndrăgiți: Florinel Ungureanu de la echipa bordo și Florin Stamin de la echipa verde. Urmează o seară extrem de importantă pentru Chefi la cuțite: ediția de azi, de la 20:30, decide semfinaliștii sezonluui 17!

Difuzată ieri seară de Antena 1 în intervalul 20:31 – 00:05, ediția de ieri Chefi la cuțite a fost lider de audiență la nivelul publicului comercial cu vârste cuprinse între 21 și 54 de ani, obținând o audiență medie de 5.9 puncte de rating și 25.6% cotă de piață, în vreme ce postul de pe locul al doilea, Pro TV, a înregistrat 5.0 puncte de rating și 22.0% cotă de piață. Ierarhia

s-a păstrat și pe tronsonul publicului urban, Chefi la cuțite înregistrând 6.3 puncte de rating și 20.9% cotă de piață, în timp ce postul de pe locul 2, Pro TV, a obținut 5.4 puncte de rating și 17.9% cotă de piață. La nivelul publicului comercial, pe intersecția cu finala show-ului Desafio: Aventura (21:30 – 00:05), Chefi la cuțite a obținut 6.1 puncte de rating și 27.6% cotă de piață, în vreme de ProTV a ocupat locul doi, cu 4.3 puncte de rating și 19.4% cotă de piață. În minutul de aur 22:36, peste 1,2 milioane de telespectatori au urmărit ediția de ieri Chefi la cuțite.

Ieri, a fost, fără îndoială, seara lui Chef Orlando Zaharia, care a câștigat jocul de început, ceea ce i-a oferit un avantaj important: el a avut puterea de a împărți fiecărei echipe textura impusă pentru preparate (aerat, gelificat și cremos), alegând crocantul pentru concurenții lui, Pita și Vladimir. O decizie care s-a dovedit inspirată, farfuria lor adunând patru voturi, care le-au asigurat victoria. Proba individuală care a urmat a adus multă tristețe pentru echipele bordo și verde, nevoite să se despartă de doi concurenți foarte îndrăgiți în acest sezon. De altfel, amândoi s-au mai aflat în ipostaza de eliminare, fiind salvați de Chefii lor cu amuletele care le ofereau această putere. Este vorba despre Florin Stamin de la tunicile verzi și Florinel Ungureanu de la tunicile bordo, ultimul fiind salvat chiar luni seară de Chef Richard. Din păcate, Florinel n-a mai rezistat decât o ediție în concurs.

Diseară, de la 20:30, ultimul battle al sezonului 17 decide semifinaliștii – iar echipa care câștigă această confruntare intră integral în Semifinala de pe 25 mai. Proba individuală de azi va decide care dintre concurenții celorlalte echipe li se vor alătura. Chefii intră, așadar, în linie dreaptă! În această seară urmează o bătălie cu o temă pe măsura etapei în care a ajuns competiția. Este o bătălie în care se vor pune în joc ultimele trei amulete, deci se anunță o sesiune de gătit trepidantă. Cine vor fi semifinaliștii sezonului 17 Chefi la cuțite telespectatorii vor descoperi în ediția show-ului culinar difuzată de Antena 1 și AntenaPLAY diseară, de la 20:30.

Perioada 19 mai 2026