Arsenal și PSG se vor înfrunta la Budapesta în finala Ligii Campionilor 2026

Programul neconvențional al finalei

Într-o mișcare surprinzătoare, UEFA a mutat ora de start a meciului pentru 19:00, de la tradiționalul 22:00 (ora României). Scopul mișcării este de a „îmbunătăți experiența zilei de meci și a aduce beneficii fanilor, echipelor și orașelor gazdă”.

Sold out pe Arena Puskas

Marea finală se va desfășura la Budapesta, pe Arena Puskas, un stadion cu o capacitate totală de 67.000 de locuri.

Cele două echipe au primit o alocare totală de 39.000 de bilete pentru finală, Pentru publicul general au fost reținute doar 4.600 de bilete, în timp ce o treime din stadion (21.400 de locuri) va reveni sponsorilor, partenerilor media și asociațiilor naționale.

Biletele s-au vând pe principiul „primul venit, primul servit”, finala fiind din nou „sold out”. Prețurile au fost împărțite pe categorii și prețurile au variat:

Categoria 4: 70 de euro

Categoria 3: 180 de euro

Categoria 2: 650 de euro

Categoria 1: 950 de euro

Campania „parizienilor” până în finală

În campania de apărare a titlului, PSG a început dificil, terminând etapa grupelor abia pe locul 11, suficient pentru a juca play-off. „Parizienii” au depășit cu emoții rivala, AS Monaco, după o victorie strânsă cu 3-2 în deplasare și o remiză, 2-2, pe teren propriu (5-4 la general).

În optimile de finală, PSG a decimat-o pe Chelsea, echipa cu care s-a mai întâlnit în finala Campionatului Mondial al Cluburilor (meci câștigat de Chelsea, scor 3-0). Scorul general a fost de 8-2 (5-2 în tur și 3-0 în retur).

În sferturile de finală, echipa lui Luis Enrique a trecut de Liverpool fără emoții: 2-0 în ambele manșe.

Pentru calificarea în finală, PSG s-a confruntat cu Bayern Munchen. Campionii în exercițiu au ajuns în ultimul act competițional după un thriller de nouă goluri în tur (5-4) și o remiză în manșa secundă.

Parcursul „tunarilor”

Spre deosebire de oponenți, echipa londoneză a avut un parcurs mai liniștit spre finală. Arsenal a terminat faza grupelor pe primul loc, poziție care le-a asigurat calificarea directă în optimile de finală.

În optimi, „Tunarii” s-au întâlnit cu Bayer Leverkusen. După un egal, 1-1, obținut în Germania, Arsenal s-a impus fără probleme pe teren propriu cu scorul de 2-0.

În sferturi, londonezii au trecut de Sporting Lisabona după o victorie cu 1-0 și o remiză albă.

Calificarea în finală a fost obținută de echipa lui Mikel Arteta după ce au trecut de Atletico Madrid. Arsenal a reușit egalul (1-1) în deplasare, iar pe Emirates au câștigat la limită, 1-0.

Atât Arsenal, cât și Paris Saint-Germain vin la Budapesta din postura de proaspete campioane în Premier League, respectiv Ligue 1.

Duelul pentru o dublă

Pentru ambele formații, marea finală de astăzi reprezintă oportunitatea de a pune mâna pe al doilea trofeu al sezonului și de a semna o dublă istorică. Pentru Arsenal, finala reprezintă și o oportunitate de a câștiga primul trofeu european din istoria clubului, iar pentru PSG, finala este ocazia de a câștiga competiția de două ori consecutiv.

(sursa: Mediafax)