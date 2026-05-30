Jurnalul.ro Ştiri Locale Un pacient a făcut scandal la UPU și a fost liniștit de polițiști

de Redacția Jurnalul    |    30 Mai 2026   •   16:40
UPU Botoșani

Un pacient a făcut scandal la Unitatea de Primiri Urgențe a spitalului din Botoșani. Bărbatul a distrus o imprimantă solicitând să fie îngrijit de cadrele medicale. Scandalagiul a fost liniștit de polițiști.

IPJ Botoșani anunță că sâmbătă „în jurul orei 10:30, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Botoșani au fost sesizați cu privire la faptul că în incinta Unității de Primiri Urgențe Botoșani, un bărbat provocă scandal și ar fi distrus o imprimată.”
Agresorul este un bărbat de 37 de ani. Acesta avea o leziune la nivelul capului și era nemulțumit de faptul că nu i-au fost acordate îngrijiri medicale în regim de urgență. Polițiștii l-au liniștit pe bărbat.

„Nu au fost provocate alte distrugeri cu excepția imprimantei, iar până în acest moment nu au fost sesizate alte fapte si nici nu a fost depusă vreo plângere cu privire la săvârșirea infracțiunii de lovire sau alte violențe”, au transmis reprezentanții IPJ.

Cercetările sunt continuate pentru săvârșirea infracțiunii de distrugere, a precizat IPJ Bootoșani.

(sursa: Mediafax)

