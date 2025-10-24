ICR Tel Aviv la Ziua Europeană a Limbilor: limbajul ca punte între culturi

Directorul Forumului Austriac din Tel Aviv, Lara Stock, în calitate de co-președinte al EUNIC Israel, s-a referit la faptul că limbile reprezintă ferestre deschise spre alte culturi și moduri de a gândi, de a interacționa – această întâlnire fiind unul dintre cele mai importante evenimente din calendarul anual al clusterului din care face parte și ICR Tel Aviv.

Conferențiarul serii a fost profesorul israelian Eran Katz, care a captivat publicul cu un discurs referitor la modul în care uneori greșit învățăm o limbă străină, tehnici de memorare și interferențe lingvistice în diversa realitate israeliană. Katz a prezentat expresii de origine europeană (inclusiv română) intrate în ebraica modernă, demonstrând modul în care limbile circulă, se contaminează și se reinventează. El a provocat publicul la un joc de memorie bazat pe asocieri între cifre și litere – o tehnică ludică și ingenioasă de învățare.

În continuarea programului, vizitatorii au fost invitați să se alăture standurilor dedicate fiecărei limbi europene. Standul României, organizat de Institutul Cultural Român din Tel Aviv, a oferit vizitatorilor o experiență practică și interactivă de inițiere în limba română. Activitatea principală a fost o sesiune de „speak dating”, unde participanții au fost ghidați printre primele expresii în limba română: formule de salut, întrebări simple și expresii de politețe. Cei care s-au oprit la stand au fost încurajați să rostească replici de bază precum „Bună!”, „Mulțumesc!”, „Cum te cheamă?”, descoperind în mod direct sonoritatea limbii și dinamica sa.

Standul a fost animat, iar publicul – format din israelieni, turiști, dar și reprezentanți ai altor institute culturale – a primit materiale informative despre cursurile de limba română oferite de ICR Tel Aviv, alături de broșuri despre cultura și literatura română. Participanții s-au arătat curioși și receptivi, iar interacțiunea a transformat învățarea limbii într-o experiență de schimb cultural real.

Citește pe Antena3.ro Carrefour se pregătește să își vândă magazinele din România. Decizie cu impact major pentru mii de angajați

Seara s-a încheiat cu un concert susținut de Pablo Rosenberg, cunoscut artist israelian-argentinian, care a adus în prim-plan farmecul bilingvismului artistic. Piesele sale, interpretate în spaniolă și ebraică, au adăugat o notă caldă și vibrantă evenimentului, marcând într-un mod festiv celebrarea plurilingvismului european în inima Israelului.

Participarea României la acest eveniment a fost o reconfirmare a angajamentului său față de valorile europene ale dialogului intercultural și ale deschiderii prin limbă. Prin intermediul unei prezențe active și creative, ICR Tel Aviv a contribuit la atmosfera dinamică și amicală a serii, oferind publicului israelian o mostră din spiritul limbii și culturii române.

››› Vezi galeria foto ‹‹‹