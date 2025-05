Institutul Cultural Român la Salonul internațional de carte Bookfest

Evenimentele vor avea loc la standul B08 al Institutului Cultural Român, situat în Pavilionul B2, în proximitatea intrării principale, unde vizitatorii vor putea achiziționa volumele publicate de Editura ICR cu o reducere de 30%.

„Prezența constantă a Editurii Institutului Cultural Român la edițiile Bookfest de la București și Chișinău ne oferă oportunitatea de a prezenta cele mai noi apariții ale Editurii ICR și de a reafirma angajamentul nostru de a promova cultura scrisă, autorii de limba română și de a stimula traducerile și publicarea în străinătate a cât mai multor opere literare. Prin anvergura sa internațională, Bookfest joacă un rol esențial în încurajarea lecturii și a dialogului cultural, prezența ICR aici fiind una firească în seria prezențelor românești la târguri de carte internaționale pe care ICR le organizează.” a declarat Liviu Jicman, președintele Institutului Cultural Român

Vineri, 30 mai, la ora 12.00, ICR invită copiii între 7-12 ani la atelierul Desene suprarealiste pentru pagini de reviste. Animale și fructe fantastice. Susținut de artista Simona Vilău, membră a echipei Centrului Național al Cărții din cadrul Institutului Cultural Român, atelierul este menit să le provoace copiilor imaginația, cu creioane pe hârtie, în plină eră a inteligenței artificiale și a deepfake-ului. Copiii sunt invitați la un exercițiu vechi dar nou, de desen inspirat de strategiile suprarealiștilor. De la ora 16:00, cititorii sunt așteptați la o discuție moderată de editoarea Eli Bădică, coordonatoarea colecției n’autor a editurii Nemira, unde publică și editează literatură română contemporană. Aflați la început de drum și având volume de debut remarcabile, scriitoarele Iulia Gherasim și Ioana Unk, împreună cu prozatorul Andrei Gogu, vor încerca să răspundă la întrebarea De ce (mai) scriem ficțiune astăzi.

Sâmbată, 31 mai, începând cu ora 16:00, Institutul Cultural Român propune un eveniment-ecou al celebrării Centenarului Suprarealismului, cu criticul literar Paul Cernat și criticul de artă Cosmin Năsui. Moderatoarea dezbaterii 100 de ani de suprarealism, 100 de ani de căutare, 100 de ani de libertate este scriitoarea Simona Sora. De la ora 18.00 va avea loc lansarea albumului bilingv, în limbile română și engleză, „Rodica Stanca Pamfil. Sculptură. Lucrări figurative, abstracte, artă publică și simpozioane”, publicat de Editura Institutului Cultural Român. Volumul reprezintă primul demers monografic consacrat artistei Rodica Stanca-Pamfil (1934-2005), un nume de prim-plan al sculpturii românești din secolul XX. Formată la Institutul de Arte Plastice „Ioan Andreescu” din Cluj, artista de origine orădeană a alternat, de-a lungul unei cariere prolifice, figurativul și abstractul, portretistica, sculptura monumentală și sculptura cinetică. Seria consistentă de fotografii incluse în album, aptă să ofere o imagine în profunzime asupra creației artistei, este însoțită de texte semnate de Ioana Vlasiu, Ioana Iancu, Françoise Pamfil și Horia Flămându. Albumul va fi lansat în prezența fiicei autoarei, arhitecta Françoise Pamfil, căreia îi vor fi alături criticii de artă Pavel Șușară și Vladimir Bulat, împreună cu scriitorul și criticul literar Ion Bogdan Lefter.

Duminică, de la ora 12:00, cititorii sunt așteptați la lansarea revistei Lettre Internationale (nr. 124-125), unde cercetătoarea și criticul literar Despina Jderu și Adrian Mihalache, redactor al revistei Lettre Internationale / ediția română, împreună cu criticul literar și jurnalistul cultural Victor Cobuz, vor dezbate asupra modului în care dialogul, convorbirea și interviul se pot transforma în mijloace versatile de a atrage cititorii, fie și virtual, într-un schimb prolific de idei și opinii. Sumarul ediției primăvară-vară/2025 al revistei Lettre Internationale le oferă cititorilor obișnuitul carusel de idei, informații și analize ancorate, chiar și atunci când sunt abordate episoade mai îndepărtate în timp, în contemporaneitate. De la Oltenia fotografiată de soldații germani în timpul Primului Război Mondial la Școala de la Păltiniș și de la filozofia juridică a lui Carl Schmitt la disputa dintre Einstein și Bohr, evantaiul tematic din noul număr al revistei se pretează unor lecturi în contexte sezoniere diverse – seri încă răcoroase de primăvară, după-amiezi estivale toride, dimineți liniștite de vacanță. Un dosar consistent și divers este consacrat suprarealismului, la marcarea unui secol de la Manifestul fondator al lui André Breton. Contribuțiile semnate de autori prestigioși conturează o perspectivă contemporană cuprinzătoare asupra acestui curent artistic definitoriu pentru secolul XX. Nelipsita Bibliotecă „Lettre Internationale” prezintă fragmente din volume în curs de apariție, printre prozatorii de regăsit în acest număr figurând Pierre Michon, Daniela Ulieriu, Daniel Kehlmann și Florin Chirculescu.

Ediţia a XVIII-a a Salonului Internaţional de Carte Bookfest reuneşte 155 de expozanţi și aproximativ 450 de evenimente. Un proiect co-finanţat de Ministerul Culturii, Salonul Internaţional de Carte Bookfest este organizat sub Înaltul Patronaj al Președintelui României de Asociaţia Editorilor din România, sub egida Federaţiei Editorilor din România.

Salonul de Carte Bookfest are ediţii locale în Timişoara, Cluj-Napoca, Târgu Mureş, Braşov şi o altă ediţie internaţională la Chişinău, cu participarea Institutului Cultural Român.

