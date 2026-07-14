„Întoarcerea lui Odiseu”, o carte despre căutările și regăsirile omului contemporan

„Întoarcerea lui Odiseu” este o carte despre legendele lui Homer, dar și despre contemporaneitate, despre călătorii și descoperirea civilizațiilor care coexistă cultural, este o piesă de teatru și o transpunere literară a experiențelor de viață. Lansarea cărții drd. Simona Lazăr - scriitoare și jurnalistă cu o foarte mulți ani de experiență profesională - va avea loc într-un context special, la Sinaia, în sincronizare perfectă cu proiecția filmului „Odiseea”, la Cinema Carpați, pe 17 iulie. Există și o semnificație specială a zilei pe care autoarea a ales-o pentru lansarea cărții.

Simona Lazăr a mărturisit, pentru Jurnalul (ziar la care a lucrat mulți ani) că data pe care a ales-o pentru lansarea cărții ei - „Întoarcerea lui Odiseu” - are legătură cu Itaca și cu proiecția simultană, în toată lumea, a noului film, „Odiseea”, în regia lui Christopher Nolan, inclusiv la Cinema Carpați din Sinaia, unde va avea loc evenimentul.

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„Ar trebui să ne întoarcem la insula Itaca din Marea Ionică și la momentul în care numele ei a reapărut pe o hartă în timpurile moderne. În contextul anilor 1797-1799, Itaca a trecut printr-o transformare cartografică majoră dintr-un motiv istoric precis: prăbușirea Republicii Venețiene (care stăpânise insula timp de secole) și sosirea trupelor franceze ale lui Napoleon Bonaparte. Atunci are loc «redescoperirea» cartografică a Itacăi, în epoca modernă”, explică autoarea cărții.

Este vorba despre insula prezentată de Homer ca legendarul cămin al lui Ulise/Odiseu din „Odiseea”. În Evul Mediu și sub stăpânirea venețiană timpurie, insula a fost parțial depopulată și adesea trecută greșit pe hărți sau confundată - venețienii o numeau de obicei Val di Compare.

„Totul s-a schimbat odată cu Tratatul de la Campo Formio, în 1797, când francezii au anexat Insulele Ionice și au creat departamentul numit chiar „Ithaque” - Itaca. În această scurtă perioadă de efervescență, geografii și inginerii militari francezi au primit ordin să cartografieze riguros noile teritorii. Cea mai importantă realizare de acest tip din acea perioadă exactă îi aparține geografului francez André-Grasset de Saint-Sauveur. Saint-Sauveur a fost numit comisar al relațiilor comerciale în insule și a strâns date cartografice și istorice precise în perioada 1798-1799. Munca sa s-a concretizat în hărți moderne extrem de detaliate, unde insula nu mai era o simplă aproximare legendară, ci era fixată științific, cu topografia ei reală, sub numele său antic și modern: Ithaca/Ithaque. Itaca. Documentele administrative și hărțile franceze locale au fost emise în 17 iulie 1799”, explică Simona Lazăr, acesta fiind motivul alegerii datei de 17 iulie 2026 pentru lansarea cărții.

După acest eveniment cartografic, la scurt timp, insula a fost preluată de forțele ruso-otomane, punând bazele micii „Republici a celor Șapte Insule”. Dar momentul de aur al lui Saint-Saveur consacrase definitiv Itaca, cu numele și granițele ei precise, pe harta geopolitică modernă a Europei - a mai explicat drd. Simona Nicoleta Lazăr.

Un eveniment multicultural

Astfel, vineri, pe 17 iulie, va avea loc un eveniment încărcat de semnificații istorice care va uni Antichitatea cu Evul Mediu și cu lumea de astăzi, într-un concept multicultural special, între scriitură, teatru, film și cercetare științifică. „Întoarcerea lui Odiseu” este o carte, este o piesă de teatru, dar și un eveniment în sine, marcând două decenii de căutări ale autoarei care a cercetat traseul inițiatic al lui Ulise în toate locurile pe care le-a vizitat și în textele pe care le-a studiat. Cercetarea a fost transformată în piesă de teatru, astfel încât să fie accesibilă unui segment de public mult mai larg decât cel care are acces, în mod obișnuit, la o lucrare științifică.

Dincolo de rezultatele unei cercetări științifice în care autoarea a mers pe urmele lui Odiseu, în timp și spațiu, creația artistică aduce descoperirile și revelațiile Simonei Lazăr în fața unui public interesat de conexiuni culturale. Lansarea va avea loc de la ora 15.30 și de la 18.45, între cele trei proiecții ale filmului: „Odiseea” - de la 12.50 | 16.00 | 19.10 - la Cinema Carpați, din Sinaia.





