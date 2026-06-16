Lansarea memoir-ului „Oprește ploaia, aruncă cu sare!”, de Gilbert Costache

Cu această ocazie, vă invităm marți, 16 iunie 2026, de la ora 19:00, la Deschis Gastrobar, Splaiul Unirii 160, București. Alături de Gilbert Costache vor participa Delia Marinescu, Ana Maria Ciobanu, Gelu Duminică și Adrian Nicolae Furtună, într-o discuție sinceră și, fără îndoială, emoționantă, moderată de Eli Bădică. Evenimentul va include și momente muzicale susținute de Elis Armeanca & band, împreună cu Laura Brumă, precum și de Raisa Mihai și Ana Maria Bibescu (chitară, Duo ARTissimo).

„Oprește ploaia, aruncă cu sare!” spune povestea unui copil de etnie romă din cartierul bucureștean Rahova, într-o lume în care visurile păreau adesea imposibile. După divorțul părinților, singura dorință care contează devine aceea de a-și face mama fericită și de a scăpa de sărăcie. În universul lui, există trei variante pentru asta: să devină fotbalist, șmecher sau fotomodel. După ce încearcă toate aceste lumi, copilul devenit adult are o nouă dilemă: cum face pace cu toate lumile din care a făcut parte? Și cum îi poate ajuta experiența lui pe ceilalți?