Nemira anunță un nou turneu n’autor cu Andrei Crăciun și Doru Preda

După lansările din București de toamna trecută, luna aceasta turneul va cuprinde evenimente în orașele Cluj-Napoca, Timișoara și Brașov.

Prima oprire a avut loc la Cluj-Napoca, pe 16 februarie 2026, de la ora 18.00, la librăria Cărturești Casa Hintz. Alături de cei doi autori, în calitate de moderatoare, a fost prezentă Bogdana Todoruțiu, specialistă în comunicare și publicitate și inițiatoarea unui club de carte în cadrul căruia promovează lectura și dialogul în jurul literaturii într‑un format accesibil și interactiv.

Publicul din Timișoara este așteptat vineri, 20 februarie 2026, de la ora 18.00, la librăria Cărturești Mercy. La eveniment, alături de cei doi scriitori, va fi prezentă și va modera discuția Eli Bădică, editoare și jurnalistă literară, coordonatoarea imprintului n’autor al editurii Nemira.

După Cluj-Napoca și Timișoara, turneul va continua la Brașov, joi, 26 februarie 2026, de la ora 18.30, la librăria Cărturești Piața Sfatului, unde va avea loc cel de-al treilea eveniment al seriei, moderat de Anca Ianchiș, scriitoare și jurnalistă.

„Ne bucurăm tare mult să reluăm turneele n’autor și vă invităm în librăriile Cărturești, partenerii noștri, să-i întâlniți, cunoașteți, ascultați pe doi scriitori pe cât de diferiți, pe atât de interesanți”, spune Eli Bădică, coordonatoarea imprintului n’autor.

Roman al amintirilor și nostalgiilor, „Júnior” surprinde ultima respirație a unei lumi, amintindu-ne că succesul cere sacrificii, că prietenia, fericirea și nici măcar tinerețea nu sunt veșnice. O lume care se destramă pe măsură ce presa și însăși viața se schimbă, pe măsură ce tehnologia și indiferența înlocuiesc legăturile umane și istoriile autentice. Pe când povestirile cuprinse în noul volum al lui Doru Preda, „Flăcări gemene”, deși nu împărtășesc un fir narativ comun, schițează un univers în care banalul cotidianului capătă o aură misterioasă. Între real și fantastic, între amintire și iluzie, între fragilitatea relațiilor noastre și firele invizibile care ne aduc împreună, cartea provoacă constant cititorul să se întrebe câte dintre întâlnirile noastre sunt cu adevărat noi.

Romanul „Júnior”, de Andrei Crăciun, și volumul de povestiri „Flăcări gemene”, semnat de Doru Preda, au apărut la editura Nemira în toamna anului 2025 și sunt disponibile pe site-ul editurii, precum și în librăriile online și fizice din toată țara.

Andrei Crăciun

Andrei Crăciun (n. 1983) este ziarist și scriitor, poet, prozator, dramaturg și scenarist. S-a numărat printre co-fondatorii site-ului recorder.ro. A publicat mai multe volume de poezie, proză, publicistică, eseuri, printre care: Baricadele (Humanitas, 2014), Poezii pentru acea necunoscută (Herg Benet, 2015), Aleea Zorilor (Polirom, 2017), La Paris, nimic din toate acestea nu contează (Herg Benet, 2018), Nu mai suntem nemuritori (Herg Benet, 2019), Viața de apoi a poetului (Nemira, 2021), Bilili (Paralela 45, 2022), Zeii erau fericiți, muzele depravate (Zugzwang, 2023), Turbo (Nemira, 2024), Totul e deocamdată (Litera, 2025). Este și doctor în științe politice, titlu obținut la Universitatea din București, cu o teză despre biografia politică a lui Panait Istrati.

Doru Preda

Doru Preda s-a născut la București, este absolvent al FEICT din cadrul Academiei de Studii Economice. Până în 1990, a lucrat ca informatician. Între 1991 și 2015, a activat ca întreprinzător privat. Începând cu 2015, a frecventat atelierele de Creative Writing Sundays, organizate de Revista de Povestiri, în care i s-au publicat mai multe proze scurte. A participat la prima ediție a Turnirului Literar promovat de Cenaclul de la Roma, unde a câștigat Premiul de Popularitate.

A debutat la editura Nemira cu volumul de proză scurtă Candido (n’autor, 2019), căruia i-a urmat romanul Mâine, când ne-am întâlnit (n’autor, 2023). Flăcări gemene (n’autor, 2025), volum de povestiri, este cea de-a treia carte a autorului.

Despre Nemira

Nemira este una dintre primele edituri independente din România. A fost fondată în 1991 la București de Valentin Nicolau și continuă să fie și astăzi un business de familie condus de Ana Lotts-Nicolau și Cătălina Nicolau. Editură independentă curajoasă, Nemira are ca prioritate să aducă cititorilor povești puternice și idei provocatoare. Nemira traduce unii dintre cei mai populari și îndrăzneți scriitori din întreaga lume și, în același timp, susține noile generații de scriitori români ale căror voci consideră că trebuie să se facă și mai mult auzite.

În dialog constant cu cititorii, firul roșu al tuturor cărților publicate este #plăcerea lecturii, alături de convingerea profundă că literatura și educația pot schimba destine.