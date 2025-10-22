Premiere literare românești la Târgul de Carte de la Cracovia

Un loc aparte pe rafturile standului românesc îl vor ocupa premierele literare ale anului: București, marea speranță de Cristian Teodorescu (traducere: Radosława Janowska-Lascar, Editura Amaltea); Teo de la 16 la 18 de Raluca Nagy (traducere: Olga Bartosiewicz-Nikolaev, Editura Pauza); Abraxas de Bogdan-Alexandru Stănescu (traducere: Kazimierz Jurczak, Editura Noir sur Blanc); Operele complete ale lui Max Blecher (traducere: Joanna Kornaś-Warwas, Państwowy Instytut Wydawniczy); Woldemar de Oleg Serebrian (traducere: Radosława Janowska-Lascar, Editura Amaltea); Mâini cuminți / Tot ce e rău și tot ce e frumos în lume de Ana și Eduard Dragu (traducere: Dominik Małecki, Editura Książkowe Klimaty); Vremea minunilor de Cătălin Dorian Florescu (traducere din limba germană: Maria Przybyłowska, Editura Pogranicze), precum și cea mai nouă reeditare a volumului Nostalgia de Mircea Cărtărescu (traducere: Joanna Korna-Warwas și Ireneusz Kania, Editura ArtRage).

Peste 60 de titluri disponibile pe piața poloneză de carte – traduceri din literatura română și cărți de interes românesc scrise de autori polonezi (eseistică, istorie, literatură de călătorie, ghiduri turistice etc.) – vor fi oferite spre vânzare publicului polonez. Oferta va fi completată de o serie de materiale promoționale – broșuri cu informații despre cele mai noi traduceri din literatura română și volume despre România, semne de carte, cărți poștale despre arhitectura Litoralului românesc și materiale turistice.

Târgul Internațional de Carte de la Cracovia este, alături de cel de la Varșovia, una dintre cele mai importante manifestări anuale ale lumii editoriale poloneze. Timp de patru zile, Expo Kraków va găzdui peste 500 de expozanți, 900 de autori și 1250 de întâlniri cu autori polonezi și străini.