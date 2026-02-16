Romanul cel mai apreciat al momentului - „Secretul Secretelor”

Romanul a înregistrat peste 12 milioane de exemplare vândute la nivel global, a debutat pe locul 1 în topurile din 18 țări, inclusiv în clasamentele majore din SUA și Europa, a fost tradus în 42 de limbi, a dominat listele de bestseller timp de 27 de săptămâni consecutive și a generat peste 150.000 de recenzii online, cu o medie de 4,6 din 5 stele, fiind elogiat pentru ritmul alert, complexitatea intrigii și revenirea spectaculoasă a suspansului intelectual.

Subiectul romanului „Secretul Secretelor” poartă cititorul printr-un adevărat labirint al simbolurilor și misterelor vechiului oraș Praga, într-o aventură în necunoscut, pornind de la o crimă neelucidată. Personajul principal este Robert Langdon, reputatul profesor de simbologie de la Universitatea Harvard, personaj principal în celebrele romane „Codul lui Da Vinci” și „Îngeri și Demoni”. Acesta trebuie să descifreze mistere legate de istorie, religie și o conspirație mortală, în Praga, fiind pus în fața unei noi aventuri contracronometru, cu noi întrebări despre conștiință și realitate.

Aventura începe când reputatul profesor se află la Praga, pentru a asista la o prelegere inovatoare, susținută de Katherine Solomon, o foarte apreciată noeticiană. Cei doi începuseră de puțin timp o relație romantică.

O revelație care ar distruge convingeri de secole

Specialista urma să publice o carte revoluționară cu dovezi despre natura conștiinței umane, care ar fi zdruncinat din temelii secole întregi de convingeri înrădăcinate în cultura europeană și nu numai.

O crimă brutală aruncă în haos călătoria celor doi, Katherine dispare fără urmă, iar manuscrisul ei este distrus. Profesorul Langdon trebuie să-și folosească întreaga cunoaștere pentru a dezlega misterele orașului vechi, periculos și plin de secrete. Între castele, biserici și pasaje subterane, se joacă nu doar soarta celor dragi, ci și viitorul întregii omeniri.

Disperat să o găsească pe femeia de care este îndrăgostit, Langdon pornește într-o cursă nebună prin misticismul praghez, fiind urmărit de o organizație puternică și de un monstru desprins din mitologia străveche a orașului.

80% din conținut e real

Ca detalii excepționale, autorul menționează că toate operele de artă, artefactele, simbolurile și documentele menționate în roman sunt reale. Povestea care ține milioane de cititori cu sufletul la gură este creată cu toate elementele recognoscibile din vechea și noua Praga, oferind o „excursie” în timp și spațiu care amplifică senzația de real. Acest gen de ficțiune care conține foarte multe elemente din realitate, date, fapte și interpretări ale mitologiei și ale simbolisticii, l-a făcut pe Dan Brown unul dintre cei mai apreciați scriitori ai momentului.

De asemenea, toate experimentele amintite în roman, tehnologiile și rezultatele științifice menționate sunt conforme cu realitatea, iar toate organizațiile menționate în poveste există în realitate.

Procentul imens de elemente reale din ficțiune transpune în arta romancierului o metodă folosită în tehnicile de manipulare - conținut de 75-80% adevăr și restul poveste. Dar Dan Brown nu folosește această tehnică pentru a manipula, ci tocmai pentru că exact aceasta este „rețeta” succesului în relația scriitorului cu publicul contemporan. Iar succesul romanelor sale este confirmat.

Cartea a fost lansată recent în România, de Editura RAO, fiind considerată una dintre cele mai ambițioase lucrări ale autorului.

››› Vezi galeria foto ‹‹‹