Scriitoarea Caroline De Mulder vine în România la finalul lunii mai pentru un turneu literar

Caroline De Mulder va participa la deliberările pentru Premiul Goncourt – Alegerea României și a Republicii Moldova

Scriitoarea francofonă de origine belgiană, Caroline De Mulder, autoarea romanului „Copiii lui Himmler”, publicat în această primăvară în limba română în colecția Nemira Fiction, se va afla în România în perioada 28 – 31 mai 2025.

Cititorii din București și Brașov vor avea ocazia să o întâlnească și să o asculte pe Caroline De Mulder vorbind despre carte, despre ce a inspirat-o în scrierea acesteia și despre rolul important pe care literatura îl poate avea în cunoașterea istoriei.

„Copiii lui Himmler” recreează un cadru istoric tulburător pornind de la una dintre cele mai crude realități ale regimului nazist: maternitățile Lebensborn ale lui Heinrich Himmler, fost comandant al forțelor paramilitare SS și unul dintre liderii Germaniei naziste.

Într-o scrisoare recentă adresată de Caroline De Mulder cititorilor din România, scriitoarea spune: Sunt foarte mândră că una dintre cărțile mele este tradusă, pentru prima dată, în limba română, oferindu-ne astfel posibilitatea de a ne întâlni prin intermediul cuvintelor și al unei povești. În acest roman, am scris povestea a trei destine care se intersectează la Heim Hochland, prima maternitate nazistă, cea care a fost, de altfel, maternitatea model a programului Lebensborn. Am evocat astfel ceea ce s-a întâmplat atunci când cel de-Al Treilea Reich, prin Heinrich Himmler, a instituit o politică de natalitate cu scopul de a purifica sângele german și de a crește comunitatea SS. Astfel de maternități s-au înmulțit în întreaga Europă, iar atunci când nașterile s-au dovedit a fi prea puține, regimul nazist a început să răpească copii din țările aflate sub dominație, pentru a-i germaniza. Cei mai mici dintre aceștia erau uneori trimiși în aceleași maternități, care serveau deopotrivă drept creșe. În lumina îngrijirii de care aveau parte bebelușii „de sânge pur”, soarta celor născuți cu o deficiență pare cu atât mai crudă: lor le era rezervată „moartea milostivă”, conform expresiei folosite de naziști.

Programul vizitei scriitoarei în România cuprinde lansări de carte în București și Brașov, întâlniri cu studenții și sesiune de autografe în cadrul Salonului Internațional de Carte Bookfest.

Publicul din București este invitat joi, 29 mai 2025, ora 18.30, la Librăria Humanitas de la Cișmigiu, unde va avea loc lansarea romanului „Copiii lui Himmler”. Alături de Caroline De Mulder vor fi prezenți Ion Manolescu, scriitor și conf. dr. la Facultatea de Litere din cadrul Universității din București, și jurnalistul, prezentatorul și realizatorul radio-TV Marius Constantinescu, care va modera dialogul. Evenimentul va beneficia de traducere din limbile română și franceză.

Vineri, 30 mai 2025, autoarea va ajunge la Brașov, unde se va întâlni cu studenții Facultății de Litere din cadrul Universității Transilvania din Brașov și va participa la evenimentul de lansare a romanului său, care se va desfășura la librăria Șt. O. Iosif, de la ora 18.00. Vor fi prezenți, alături de autoare, Anamaria Manolescu, coordonatoarea colecției Nemira Fiction, conf. dr. Adrian Lăcătuș, decan al Facultății de Litere din cadrul UNITBV, și Augusta Oniță-Bagoly, coordonator evenimente culturale și moderatoarea dialogului.

Totodată, la invitația Institutului Francez din România, Caroline De Mulder va participa la deliberările pentru Premiul Goncourt – Alegerea României și a Republicii Moldova, alături de scriitoarea română Gabriela Adameșteanu. Acest proiect, devenit deja tradiție, a fost conceput ca un instrument care să faciliteze și să accelereze cooperarea interuniversitară la scară națională, să contribuie la formarea noilor generații de critici literari specializați în literatura franceză și literaturile francofone contemporane, dar și să încurajeze publicul să descopere acest tip de creație literară.

„Copiii lui Himmler”, prima carte a autoarei Caroline De Mulder publicată în limba română, a apărut în aprilie 2025 în colecția Nemira Fiction, în traducerea Dianei Morărașu, și este disponibilă online și în librăriile din toată țara.

Caroline de Mulder

Este o scriitoare francofonă de origine belgiană, născută la Gent în 1976. Locuiește atât la Paris, cât și la Namur, unde ține mai multe cursuri de literatură la Facultés Notre-Dame de la Paix.

Crescută în Olanda, autoarei îi place să spună că are două limbi materne, învățând să scrie în neerlandeză și să citească în franceză.

În 2010, primul său roman „Ego Tango” (consacrat lumii tangoului parizian, mediu pe care ea însăși l-a frecventat asiduu), i-a adus șansa de a fi selectată, alături de alți patru scriitori, în finala Premiului Rossel. A fost cea mai tânără scriitoare selecționată și a câștigat premiul.

În 2012, a publicat un prim eseu: „Libido sciendi: The Scholar, the Desire, the Woman”, apărut la Editions du Seuil. În același an, a publicat și un al doilea roman, „Noi, fiarele vânate” – „Nous les bêtes traquées”–, apărut la Champ Vallon în timpul sezonului literar.