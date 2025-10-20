Seria 100, vol. II – 100 de cuvinte ale culturii generale

Cuvintele sunt granițele lumii noastre

În volumul „100 de cuvinte ale culturii generale”, autorul ne arată cum limbajul nu doar exprimă realitatea, ci o modelează. De la adevăr, democrație și utopie, până la biopolitică, globalizare și multiculturalism, fiecare termen devine o poartă către înțelegerea prezentului și a valorilor care definesc epoca noastră.

Structurat în trei părți – Cuvintele tradiției, Cuvintele modernității și Și după aceea? – volumul este o conversație vie cu cititorul, o reflecție lucidă despre felul în care ideile se transformă în realități și sensurile se redefinesc odată cu lumea.

Cobast scrie cu eleganță și claritate, făcând din fiecare cuvânt o ocazie de descoperire intelectuală. „100 de cuvinte ale culturii generale” continuă astfel demersul Seriei 100, care aduce cultura generală mai aproape de publicul contemporan, printr-un stil accesibil, dar plin de profunzime.

Disponibil de miercuri, 22 octombrie, la toate chioșcurile de ziare și punctele de difuzare a presei, la prețul de 39,99 lei.