Start pentru admitere liceu, 2026: Cum se completează corect fișa de opțiuni

Crește numărul de elevi într-o clasă

Pentru noul an școlar vor fi organizate 684 de clase de liceu în Capitală, față de 755 în prezent. Ministerul Educației a aprobat însă suplimentarea numărului de elevi din fiecare clasă.

„Pe de o parte este o scădere naturală a populației școlare, iar pe de altă parte clasele vor fi constituite la 28 de elevi, la care se adaugă locurile pentru elevii de etnie romă și cei cu cerințe educaționale speciale”, a explicat Florin Lixandru, inspector școlar general, potrivit observatornews.ro.

Însă creșterea numărului de elevi într-o clasă scade performanța școlară a acestora.

Atenție la fișa de opțiuni

Autoritățile dau asigurări că fiecare absolvent de gimnaziu va avea un loc la liceu. Specialiștii atrag însă atenția că repartizarea depinde în mare măsură de modul în care sunt completate opțiunile.

„Mare atenție la completarea opțiunilor. Ne raportăm și la ultima medie de admitere din anul trecut. Codurile trebuie completate pe orizontală, în funcție de preferințe”, a precizat Florin Lixandru.

Pentru mulți elevi, alegerea liceului vine cu stres și presiune. Unii și-au stabilit deja prioritățile.

„Aș vrea să intru la Spiru Haret. A doua variantă ar fi Lazăr sau Caragiale”, spune un elev de clasa a VIII-a.

„Principalele opțiuni sunt Spiru Haret și Cantemir. Părinții m-au ajutat să aleg, dar mă lasă să decid ce mi se potrivește”, spune o elevă.

Fișa de opțiuni se completează după afișarea notelor de la Evaluarea Națională, astfel încât elevul va putea să decidă ținând cont de mai mulți factori, respectiv mediile de intrare din anii anteriori la liceele pe care le doresc și propria medie de la examene.

Mai multe licee pedagogice

O noutate pentru anul școlar viitor este extinderea claselor cu profil pedagogic. Trei licee din București vor pregăti viitori profesori, în contextul deficitului tot mai mare de cadre didactice din sistemul de învățământ. Probele de competențe pentru aceste specializări au început deja.

În același timp, 32 de licee din țară au primit aprobarea de a-și adapta planurile de învățământ. Unitățile vor putea decide disciplinele studiate și numărul de ore pentru fiecare materie, în funcție de profilul elevilor.

La Colegiul Național „Gheorghe Lazăr”, diferențierea între clasele de real și uman se va face abia din clasa a XI-a.

„Elevii vor studia același lucru în primii doi ani. Specializarea va conta ulterior, iar importante vor fi portofoliul educațional și recomandările profesorilor”, a explicat Ionela Neagoe, reprezentant al colegiului.

Admiterea la liceu se face exclusiv pe baza mediei obținute la Evaluarea Națională. În București, ultima medie de intrare la liceele de top a ajuns în 2025 la 9,90, îiar la Iași pragul a fost 9,69.