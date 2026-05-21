Ce muniție nucleară a livrat Rusia către Belarus pentru antrenament

Personalul unității de rachete a Republicii Belarus desfășoară misiuni de antrenament de luptă pentru a obține muniție specială pentru sistemul de rachete operațional-tactice Iskander-M, a echipa vehiculele de lansare cu aceasta și a avansa pe ascuns într-o zonă desemnată pentru a se pregăti pentru lansări”, se arată în comunicatul departamentului.

Iskander-M (denumirea NATO: SS-26 Stone) este un sistem mobil rus avansat de rachete balistice cu rază scurtă de acțiune. Proiectat pentru a lovi ținte strategice terestre, sistemul poate transporta atât focoase convenționale, cât și nucleare.

Forțele Armate Ruse desfășoară exerciții de pregătire pentru utilizarea forțelor nucleare sub amenințarea agresiunii. Aceasta include exersarea antrenamentului comun și a utilizării armelor nucleare staționate în Belarus.

În perioada 19-21 mai, Forțele Armate Ruse fac exerciții de pregătire pentru utilizarea forțelor nucleare în fața unei amenințări agresive. Forțele de Rachete Strategice (SMF), Flota Pacificului (PF), Flota Nordului, Comandamentul Aviației de Rază Lungă și unele forțe din Districtele Militare Leningrad și Central participă la exerciții, a relatat serviciul de presă al Ministerului Apărării rus.

Peste 64.000 de militari și peste 7.800 de echipamente participă la exercițiile nucleare, inclusiv peste 200 de lansatoare de rachete, peste 140 de aeronave, 73 de nave de suprafață și 13 submarine, dintre care opt sunt submarine cu rachete strategice.

Scopul principal al exercițiilor, a explicat Ministerul Apărării, este de a exersa descurajarea inamicului și de a evalua nivelul de pregătire al personalului. În plus, este planificată exercițiul de antrenament comun și utilizarea armelor nucleare staționate în Belarus. Ministerul Apărării a anunțat, de asemenea, lansări de rachete balistice și de croazieră pe poligoane de testare din Rusia.

