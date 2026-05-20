Iranul la Cupa Mondială 2026: calificare obținută, vize în limbo

Pentru fanii care urmăresc cotele la pariuri pentru calificările și meciurile asiatice, dosarul Iran rămâne un subiect de urmărit zilnic.

Ce trebuie să știi pe scurt:

Iran s-a calificat în martie 2025, după un 2-2 cu Uzbekistan, a șaptea calificare din istorie

Pe 18 mai 2026, lotul a aterizat în Antalya, Turcia, pentru cantonament și procesare de vize

Vizele SUA nu au fost încă emise pentru jucători și staff, deși federația rămâne în contact constant cu FIFA

Iran joacă toate cele trei meciuri din grupă la Tucson, Arizona

Mehdi Taremi (Inter Milano) și Mehdi Ghayedi sunt liderii ofensivi

SUA a confirmat prin secretarul de stat Marco Rubio că „nu va fi nicio problemă cu jucătorii"

Calificarea obținută pe teren

Iran și-a asigurat locul la turneul final din 2026 cu un meci înaintea finalului preliminariilor asiatice. Pe 25 martie 2025, în meciul cu Uzbekistan disputat la Tehran, dubla lui Mehdi Taremi a adus un 2-2 suficient pentru calificare. Echipa antrenată de Amir Ghalenoei a devenit a șasea calificată din întregul turneu, după co-gazdele SUA, Mexic și Canada, plus Japonia și Noua Zeelandă.

Pentru Iran e a șaptea calificare din istorie și a patra consecutivă, ceea ce confirmă statutul echipei ca forță dominantă a fotbalului asiatic. Lotul beneficiază de jucători care evoluează în campionate europene puternice, în frunte cu Taremi (Inter Milano) și Mehdi Ghayedi. Formatul extins al turneului, care oferă Asiei 8 locuri directe plus unul la baraj, a făcut calificarea relativ confortabilă comparativ cu ediții anterioare.

Drumul prin Turcia spre America

Pe 18 mai 2026, lotul condus de Amir Ghalenoei a aterizat în Antalya, Turcia, pentru un cantonament de mai multe săptămâni. Deplasarea are însă un dublu scop: nu doar pregătire fizică și tactică, ci și procesarea aplicațiilor pentru vizele americane.

Pentru că Iran și SUA nu au relații diplomatice oficiale din 1980, iranienii nu pot procesa vize direct la o ambasadă americană pe teritoriul propriu. Turcia e una dintre opțiunile de proximitate, iar Antalya a fost aleasă atât pentru infrastructura sportivă, cât și pentru posibilitatea diplomatică. Lotul preliminar are 30 de jucători, urmând să fie redus la 26 înainte de startul oficial al turneului pe 11 iunie.

În timpul cantonamentului, Iran joacă două meciuri amicale, inclusiv unul cu Gambia pe 29 mai.

Dosarul vizelor: situația la 18 mai 2026

La data ultimului raport, vizele americane pentru lotul iranian nu au fost încă emise. Mehdi Taj, președintele Federației iraniene de fotbal (FFIRI), a declarat că „nicio viză nu a fost emisă încă", iar Mehdi Mohammad Nabi, directorul echipei naționale, a confirmat că federația se așteaptă să primească răspunsul în următoarele două săptămâni.

Situația e complicată de un ordin executiv emis de președintele Donald Trump în iunie 2025, care interzice intrarea în SUA cetățenilor din 12 țări, inclusiv Iran. Excepțiile sunt prevăzute pentru atleți și oficiali care participă la evenimente sportive majore (Cupa Mondială, Jocurile Olimpice 2028), dar implementarea practică a acestor excepții s-a dovedit lentă.

Pe canale diplomatice, secretarul de stat al SUA Marco Rubio a declarat că „nu va fi nicio problemă cu jucătorii iranieni", iar FIFA a primit asigurări de la cele trei țări gazdă că vor garanta accesul tuturor echipelor calificate. Practic însă, viza fizică nu a ajuns încă la titulari.

Precedentul tragerii la sorți

Pe 5 decembrie 2025, la tragerea la sorți de la Washington DC, Iran a fost prezentată după inițial negarea vizelor pentru întreaga delegație de nouă persoane. După presiuni diplomatice și implicarea FIFA, antrenorul Amir Ghalenoei și directorul de relații internaționale Omid Jamali au primit vize în ultimul moment și au reprezentat țara la eveniment.

Mehdi Taj, președintele federației, a fost și atunci refuzat, ceea ce a generat critici interne în Iran și a transformat dosarul vizelor într-un subiect politic intens. Tragerea la sorți a poziționat Iran într-o grupă jucabilă, cu meciuri programate la Tucson, Arizona.

Contextul geopolitic mai larg

Situația e amplificată de tensiuni recente. SUA a lansat lovituri militare pe teritoriul iranian în luna februarie 2026, alături de Israel, ceea ce a declanșat un conflict suspendat printr-o încetare a focului din 8 aprilie. Echipa Iranului va fi cazată în Arizona în timpul turneului, iar securitatea va fi una dintre cele mai sensibile din istoria competiției.

Federația iraniană a condiționat participarea efectivă de mai multe garanții: securitate, transport, respect pentru simbolurile naționale și aprobarea vizelor pentru întreaga delegație. Principalul obstacol pare a fi legat de restricții pentru oficiali sau membri ai staffului tehnic asociați cu Garda Revoluționară Iraniană, organizație clasificată ca teroristă de către SUA.

Ce înseamnă asta pentru turneu

Probabilitatea ca Iran să fie efectiv prezentă la 11 iunie e ridicată, în ciuda complicațiilor. Atât FIFA, cât și administrația americană au transmis public că nu vor să creeze precedent prin excluderea unei echipe calificate. Soluția cea mai probabilă e emiterea vizelor pentru jucători și staff tehnic strict sportiv, cu restricții pentru oficiali politici.

Pentru pariori și fani, situația Iranului rămâne însă un subiect de urmărit cu atenție. Orice modificare de ultim moment poate avea impact direct asupra cotelor și prognozelor pentru meciurile din Grupa F.

Joacă responsabil

Pariurile sportive rămân o formă de divertisment și sunt permise doar persoanelor peste 18 ani. Stabilește-ți un buget înainte să pariezi și nu pune în joc sume care îți afectează viața. Pentru sprijin gratuit și confidențial, JocResponsabil.ro este punctul de contact oficial în România.

Surse

[1] FIFA. Official communication on 2026 World Cup qualified teams. fifa.com

[2] Al Jazeera. Reportaje privind situația vizelor Iranului. aljazeera.com

[3] Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc. Reglementări pariuri sportive. onjn.gov.ro

[4] JocResponsabil.ro. Resurse pentru pariuri responsabile. jocresponsabil.ro