Ediția din București a Festivalului Filmului European se încheie pe 17 mai cu proiecția filmului românesc „De capul nostru”, regizat de Tudor Cristian Jurgiu

Ediția din București a programat, pentru seara de final, filmul românesc recompensat cu Premiul CICAE Art Cinema la Berlinale Forum 2026: „De capul nostru”, regizat de Tudor Cristian Jurgiu. Gala de închidere va avea loc la Cinema Elvire Popesco de la ora 20:00, în prezența echipei filmului.

„De capul nostru” ne poartă într-un mic oraș din România, alături de un grup de adolescenți care învață să se descurce fără părinții lor plecați în străinătate. Forțați să devină adulți prea devreme, își construiesc propria familie într-o încercare disperată de a umple golul. În centrul lor e Flavia, o tânără puternică, obișnuită să își ascundă emoțiile în spatele sarcasmului, dar pe care grija pentru ceilalți o va face să descopere un nou sens. Din distribuție fac parte: Denisa Vraja, Vlad Furtună, Mara Diaconu Ducica, Sofia Vasiliu. Filmul va fi distribuit anul acesta în cinematografe de Transilvania Film.

„Mai aveți câteva zile de Festival la București, dar povestea nu se termină aici! V-am promis emoție și dialog, diversitate și neliniști, opinii, istorii, magie, documentare, comedii și drame, și v-am invitat să le trăiți împreună, în sala de cinema. Ne-ați răspuns cu entuziasm și ne-ați încurajat să revenim și în anii următori, cu filme de tot felul, pentru că cinemaul european este fără margini. Ne vedem la film!”, a spus Liviu Jicman, președintele Institutului Cultural Român.

În București, Festivalul a debutat pe 6 mai și continuă până pe 17 mai cu proiecții la sala Auditorium de la MNAR, Cinema Elvire Popesco, Apollo111 Cinema, Cinema Union, Grădina cu Filme.

În țară, Festivalul s-a derulat la Botoșani, Iași, Brăila, Brașov, Timișoara, Curtea de Argeș și își continuă periplul până la sfârșitul lunii la: Arad (15 -17 mai, Cinema Arta), Târgu Mureș (15 – 17 mai, 3g HUB), Bistrița (22 – 24 mai, Palatul Culturii), Chitila (29 – 30 mai, Parcul Dendrologic - în aer liber), Târgu Jiu (29 – 31 mai, Cinema Sergiu Nicolaescu), Tulcea (30 mai – 1 iunie, Teatrul „Jean Bart”).

Festivalul Filmului European sărbătorește anul acesta 30 de ani de existență cu 13 ediții locale și beneficiază de un program generos cu peste 50 de filme, curatoriate de directorul artistic Cătălin Olaru, cu ICR, împreună cu ambasadele, institutele și centrele culturale ale statelor membre ale Uniunii Europene.

Două personalități importante ale cinematografiei românești sunt anul acesta ambasadorii onorifici ai FFE în explicarea și promovarea cinematografiei europene: Ada Solomon, renumită producătoare de filme românești și coproducții europene și internaționale, Președintă a Consiliului de Administrație al Academiei Europene de Film și Igor Cobileanski, regizor consacrat din Republica Moldova, ale cărui producții sunt reprezentative pentru spațiul comun de creație și expresie artistică de pe cele două maluri ale Prutului.

Regizorul Igor Cobileanski (laureat cu trei trofee la Gala Premiilor Gopo 2026 pentru Cel mai bun regizor și Cel mai bun scenariu (alături de Alin Boeru) pentru lungmetrajul „Comatogen” și premiul Cel mai bun film de scurtmetraj, pentru filmul „Nebunul”) semnează spotul de promovare al FFE ai cărui protagoniști sunt actorii Irina Răduțu Codreanu și Dumitru Năstrușnicu. SPOT OFICIAL: https://youtu.be/KML4ePT4-uk

Identitatea vizuală a festivalului este asigurată de artistul Dan Perjovschi, ale cărui expoziții au făcut înconjurul lumii, fiind prezentate în cele mai importante muzee, de-a lungul carierei sale de peste 40 de ani pe scena creativă.

Ne-am bucurat de câteva prezențe semnificative la ediția din București a FFE, unde am prezentat, în premieră națională, documentarul maghiar „Kurtág – Fragmente” în prezența regizorului Nagy Dénes. De asemenea, am fost onorați de participarea regizorului Miha Hočevar la proiecția filmului său „Oamenii nevăzuți” (Slovenia, Serbia, Islanda, 2025). Un alt eveniment remarcabil a fost prima proiecție a unui proiect inedit de corespondență vizuală „Keeppit: scrisori din fântâni”, semnat de tinerele cineaste Denise Cohn Tubacu și Vera Surățel, în prezența autoarelor.

Festivalul Filmului European este organizat de Institutul Cultural Român, cu sprijinul Reprezentanței Comisiei Europene în România și EUNIC România, în parteneriat cu UCIN, ambasadele, centrele și institutele culturale europene.

