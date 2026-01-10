„Fă rai din ce ai”, expoziție de artă contemporană la Muzeul Național al Țăranului Român

Expoziția reunește 45 de artiști români contemporani, ale căror lucrări explorează o diversitate de expresii vizuale și tehnici artistice, printre care: ulei și acril pe pânză, acuarelă, grafică, sculptură în lemn și rășină epoxidică. Această varietate de medii reflectă bogăția și dinamismul scenei artistice actuale.

Fă rai din ce ai propune o reflecție asupra modului în care arta poate transforma, reinterpreta și redefini lumea înconjurătoare, punând accent pe creativitate, resurse interioare și capacitatea artistului de a genera sens și frumusețe din realitatea imediată.

Vernisajul va avea loc miercuri, 14 ianuarie 2026, ora 17:00, și va fi însoțit de un program cultural special, care include muzică live și discuții cu artiștii participanți, oferind publicului oportunitatea unui dialog direct cu creatorii.

Evenimentul se adresează atât iubitorilor de artă, cât și publicului larg interesat de manifestările culturale contemporane.

Expoziția va putea fi vizitată la sala Acvariu, în perioada 14 ianuarie – 2 februarie 2026, de marți până duminică, între orele 10:00 și 18:00. Expoziția este închisă lunea și în zilele de sărbători legale.