Filarmonica George Enescu onorează cu muzică clasică Ziua României la Expoziția mondială 2025 de la Osaka

Concertele orchestrei Filarmonicii George Enescu vor fi dirijate de Gabriel Bebeșelea și de Ciprian Marinescu, cu participarea soliștilor Liviu Prunaru și Rafael Butaru. Recitalurile vor fi susținute de ansambluri camerale formate din membri ai Orchestrei Filarmonicii George Enescu.

Primul concert al orchestrei Filarmonicii George Enescu în Japonia va avea loc pe 24 iunie, la Toyonaka Hall Osaka. Dirijorul Ciprian Marinescu – stabilit în Japonia din 1998 și Director muzical al Harmonious Chamber Orchestra Osaka – va conduce Orchestra, cu un program ce include Four seasons in My Hometown de Shun-Ichiro Genda, Concertul nr. 1 pentru vioară și orchestră de Max Bruch și Simfonia nr. 8 de Antonín Dvořák. Solist va fi violonistul Liviu Prunaru, fost concertmaistru al Royal Concertgebouw Orchestra din Amsterdam.

Pe 25 iunie, ansamblul de coarde al Filarmonicii George Enescu, Athenaeum String Quartet, va interpreta la Pavilionul României din cadrul Expo 2025 Osaka, un program care include Dans Țărănesc de Constantin Dimitrescu, Dansuri Românești de Béla Bartók și Hora Staccato de Grigoraș Dinicu.

Pe 26 iunie, cu ocazia Zilei României la Expo 2025 Osaka, Orchestra Filarmonicii, sub bagheta dirijorului Gabriel Bebeșelea, unul dintre cei mai talentaţi dirijori români contemporani, va susține două concerte pe scena Expo National Day Hall, inclusiv pe cel care va marca oficial Ziua României. Programul acestora este variat și cuprinde lucrări de George Enescu, György Ligeti, Ciprian Porumbescu, Grigoraș Dinicu,Theodor Rogalski, Antonín Dvořák, Camille Saint-Saëns, Richard Wagner, Giuseppe Verdi, Georges Bizet. Violonistul Rafael Butaru, concertmaistru al Filarmonicii George Enescu, va fi solistul Baladei pentru vioară și orchestră op. 29 de Ciprian Porumbescu.

Athenaeum Brass Sextet va concerta pe 27 iunie, la Pavilionul României din cadrul Expo 2025 Osaka.

Participarea României la Expo 2025 Osaka este coordonată de Ministerul Afacerilor Externe.