Actrița din „Lost”, Evangeline Lilly, a suferit leziuni cerebrale după un accident pe plajă

Evangeline Lilly a declarat, într-un mesaj publicat pe Instagram, că investigațiile medicale recente au arătat că „aproape toate zonele creierului” funcționează la un nivel redus.
Actrița a spus că diagnosticul i-a oferit o explicație clară pentru problemele de concentrare și de memorie cu care se confruntă de mai mult timp, simptome pe care le pusese inițial pe seama perimenopauzei.
Accidentul a avut loc în luna mai, când actrița a leșinat pe o plajă și s-a lovit cu fața de o stâncă, potrivit NBC News.
Ea a ajuns la spital imediat după incident, însă testele efectuate atunci nu au indicat probleme grave.
Medicii s-au concentrat mai degrabă pe cauza pierderii cunoștinței, nu pe traumatismul facial.
Lilly a povestit că episoadele de leșin o însoțesc încă din copilărie și că, de-a lungul anilor, nu a primit un diagnostic clar.
Ea a exclus ulterior ipoteza hipoglicemiei, dar a rămas fără o explicație medicală certă.
Actrița a spus că urmează să înceapă un plan de tratament împreună cu medicii și că perioada dificilă a determinat-o să își încetinească ritmul de viață.
Ea a descris finalul anului 2025 drept unul dintre cele mai liniștite din ultimii 14 ani, afirmând că, în ciuda rănilor suferite, experiența a reprezentat „un reset de care avea nevoie”.
