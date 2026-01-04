Actrița din „Lost”, Evangeline Lilly, a suferit leziuni cerebrale după un accident pe plajă

Evangeline Lilly a declarat, într-un mesaj publicat pe Instagram, că investigațiile medicale recente au arătat că „aproape toate zonele creierului” funcționează la un nivel redus.

Actrița a spus că diagnosticul i-a oferit o explicație clară pentru problemele de concentrare și de memorie cu care se confruntă de mai mult timp, simptome pe care le pusese inițial pe seama perimenopauzei.

Accidentul a avut loc în luna mai, când actrița a leșinat pe o plajă și s-a lovit cu fața de o stâncă, potrivit NBC News.

Ea a ajuns la spital imediat după incident, însă testele efectuate atunci nu au indicat probleme grave.

Medicii s-au concentrat mai degrabă pe cauza pierderii cunoștinței, nu pe traumatismul facial.

Lilly a povestit că episoadele de leșin o însoțesc încă din copilărie și că, de-a lungul anilor, nu a primit un diagnostic clar.

Ea a exclus ulterior ipoteza hipoglicemiei, dar a rămas fără o explicație medicală certă.

Actrița a spus că urmează să înceapă un plan de tratament împreună cu medicii și că perioada dificilă a determinat-o să își încetinească ritmul de viață.

Ea a descris finalul anului 2025 drept unul dintre cele mai liniștite din ultimii 14 ani, afirmând că, în ciuda rănilor suferite, experiența a reprezentat „un reset de care avea nevoie”.

››› Vezi galeria foto ‹‹‹

(sursa: Mediafax)