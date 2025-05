Ana Fuciu, românca din spatele unor producții de top în SUA: de la show-ul lui Bad Bunny la filme premiate la Londra și Paris

Începând cu 2022, Ana a lucrat în echipele tehnice ale unor producții internaționale precum concertul lui Bad Bunny din Los Angeles (Un Verano Sin Ti Tour), show-ul de modă Céline at The Wiltern, dar și evenimentul Billboard Women in Music Awards 2023, unde a fost Producător Delegat, responsabilă de coordonarea echipelor de filmare.

În paralel, Ana s-a remarcat și în zona filmului independent, ca producător de scurtmetraje. Filmul său Angel (2024) a fost distins cu premii la:

Massachusetts International Film Festival – Best Short Film

– Best Short Film London Lift-Off Film Festival – Official Selection & Honorable Mention

– Official Selection & Honorable Mention Paris Play Film Festival – Best International Short

Alte proiecte semnificative la care a contribuit sunt HeartBroken Fixed (selectat la The Great Film Club LA), Frozen Bodies și One Must Imagine Sisyphus Happy – aflat acum în post-producție.

„Cred că există loc pentru toți cei care au o pasiune reală pentru film. Nu renunțați, chiar dacă drumul e plin de obstacole”, spune Ana, care finalizează acum o campanie video pentru un top 100 global law firm și va lucra la un documentar despre efectele schimbărilor climatice asupra arhitecturii.

››› Vezi galeria foto ‹‹‹