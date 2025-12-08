„CATANE”, filmul Ioanei Mischie, cu Costel Cașcaval, Iulia Lumânare și Cristian Bota în rolurile principale, va avea trei proiecții speciale în prezența echipei în București (8 – 14 decembrie)

Cinema City AFI Cotroceni găzduiește prima proiecție a filmului în București, pe 8 decembrie, de la ora 18:00.

Următoarele două întâlniri cu regizoarea și o mare parte din echipa filmului, vor avea loc la

Cinema Elvire Popesco, pe 13 decembrie, de la ora 15:30 (BILETE) și pe 14 decembrie, de la ora 13:00 (BILETE).

O comedie ingenioasă despre problemele și soluțiile locuitorilor unui sat uitat de lume, vizitat de o comisie desemnată să investigheze dosarele de acordare a ajutoarelor sociale, „CATANE” prezintă, cu umor și blândețe, o situație absurdă.

Prezentat în premieră mondială în India la IFFI Goa și selectat în competiția festivalului FAJR, din Iran, „CATANE” are în spate un lung parcurs, primind premii importante pentru „Cel mai bun scenariu” încă din etapa dezvoltării, oferite de Manaki Script Lab (Macedonia) și FEST New Directors | New Films Pitching Forum (Portugalia).

TRAILER: https://youtu.be/Ze29q2saYZw

Costel Cașcaval, Iulia Lumânare și Cristian Bota joacă rolurile inspectorilor care descoperă în satul Catane o comunitate specială, nevoită să-și facă propriile reguli pentru a supraviețui.

Sătenii care încearcă să păcălească autoritățile apelând la tot felul de soluții creative sunt interpretați de: Nelu Serghei, Corneliu Ulici, Flavia Hojda, Pavel Ulici, Mihai Dinvale, Tudorel Filimon, Mihai Mălaimare, Ioana Casetti, Ioana Abur, Marina Dascălu, Liana Mărgineanu, Bogdan Farcaș, Alexia și Antonia Bodai. Aparițiile speciale ale reprezentanților de seamă ai statului, interpretați de Robert Radoveneanu și Alina Chivulescu, completează tabloul distribuției filmului.

Utilizând resurse, decoruri și obiecte conform unei metodologii inovatoare în industrie, menită să reducă amprenta de carbon și să promoveze practici sustenabile în cinematografie, „CATANE” este prima producție verde din România.

Filmul Ioanei Mischie, o regizoare cunoscută și apreciată la nivel internațional pentru proiectele inovatoare în domeniul audiovizual, propune o experiență cinematografică vibrantă, plină de culoare și o invitație la împăcare într-o lume a contrastelor profunde.

Directorul de imagine al filmului este George Dăscălescu („Un pas în urma serafimilor”, „Bani Negri”, r. Daniel Sandu), production designer este Cristina Barbu („Moartea domnului Lăzărescu”, r. Cristi Puiu), direcția artistică a fost realizată in colaborare cu Bogdan Ionescu („Metronom”, r. Alexandru Belc). Montajul a fost realizat de Ciprian Cimpoi („Tata , r. Lina Vdovîi, Radu Ciorniciuc, „Captura” r. Adi Voicu, „Sieranevada”, r Cristi Puiu).

De sound design s-a ocupat Ștefan Damian, de sound mix Valerio Brini (“Anatomy of a Fall” r. Justine Triet, Palm D’Or Cannes), iar colorizarea este realizată de Angelo Francavilla (cunoscut pentru „Gomorra” in regia lui Matteo Garrone - Grand Prix Cannes). Muzica originală este realizată de Emiano Mazzenga, în timp ce muzica live este interpretată de Taraf de Caliu.

„CATANE” va intra în programul cinematografelor din toată țara din 26 ianuarie, fiind distribuit de Forum Film. Mai multe detalii – pe paginile proiectului de pe Facebook, Instagram, Tik Tok.

Posterul filmului este ilustrat de artista româno-italiană Mădălina Andronic, cu grafică adăugată de Studio Shentzu. Trailerul este editat de Cristian Vieriu și Bogdan Jugureanu, cu muzică originală semnată de Alexei Țurcan.

Filmul „CATANE” este o coproducție România- Italia. Filmul este produs de Studioset Production (România), Storyscapes (România), Mammut Film (Italia), beneficiind de sprijinul Centrului Național al Cinematografiei (România), al coproducatorilor italieni de la MIFEC, precum și de prestigioasa finanțare europeană EURIMAGES.

Producători: Ioana Mischie, Sorin Baican, Ilaria Malagutti.

Producători executivi: Adrian Smarandache, Gabriel Zaharia

Imagine 2nd Unit: Codruța Irina Corocea | Editori extensii: Gabriel Basalici, Bogdan Jugureanu | Muzică: Emiliano Mazzenga | Animație: Adrian Agheniței;

Coordonator post-producție: Simona Macarie;

Ilustrație poster: Mădălina Andronic | Graphic Design: Studio Shentzu.

Sales Agent: Intramovies

Distribuitor național: Forum Film

Partener media principal: Radio Guerrilla

Parteneri media: Agerpres, Carturești, Zile și Nopți, Cinemap, News.ro, Revista FILM, Observator Cultural, Iqads, Cinefan, Happening, Movienews, Din filme, Filme-cărți, Cinefilia, Munteanu, The Movienator, Daily Magazine, Subversiv, PRwave.