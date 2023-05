Cum îți dai seama dacă roșiile au fost tratate chimic. La ce trebuie să fii atent

În goana după profit, unii producători folosesc pesticide interzise sau în cantități peste limitele admise.

Specialiștii ne învață astfel cum să deosebim pe cele care cresc natural de produsele care au fost tratate chimic pentru a se coace mai repede. De exemplu, majoritatea roșiilor țuguiate provin din locuri unde coacerea a fost grăbită prin utilizarea de pesticide în concentrație mare.

"În momentul în care o roşie este maturată forţat, atunci interiorul este clar verde, necopt. Mai mult decât atât, acea ecrescenţă spune că acea floare a fost stimulată chimic", explică Cristi Rusu, preşedintele Asociaţiei Legume, potrivit observatornews.ro.

Există însă și alte lucruri pe care le putem urmări la legumele autonhtone.

"Dacă ştim producătorul, transabilitatea producţiei, sigur putem consuma cu încredere. sau să luăm din magazine unde producţia este certificată", spune cercetătorul Costel Vînătoru.

Totodată, dacă fructul nu are sămânță, atunci roșia nu este de producție românească. Aceasta provine fie din import, fie i-a fost stimulată în exces creșterea.

"Dacă suntem în piaţă şi putem tăia tomata respectivă, trebuie să aibă seminţe, să aibă zeamă. Nu are nici zeamă, are mirosul plăcut, dar seminţele nu sunt independente. Sunt forţate, sunt de aprilie-mai. Recunoaştem foarte uşor şi mărul românesc, în momentul acesta nu mai are această textură strălucitoare, tare, crocantă. Este clar că sunt mere care au fost bine conservate.", afirm[ medicul nutri'ionist Ligya Alexandrescu.

Este important să știm că tomatele se coc în mod natural la jumătatea lunii iunie iar pepenii, strugurii, perele sau merele în lunile august și septembrie.

"Nu cumpărăm de la colţul străzii, nu cumpărărm de lângă piaţă, nu din faţa porţii. Nu avem nicio garanţie iar din piaţă, cumpărăm exclusiv de la cei care au certificatul de producător", atrage atenția Sorin Mierlea, InfoCons.

O regulă generală și simplă este aceea că legumele și fructele trebuie consumate doar atunci când este sezonul lor.