Filmele lunii aprilie la AXN: acțiune, suspans și momente memorabile

Programul de Paște aduce povești despre oameni obișnuiți puși în fața unor provocări extraordinare, misiuni periculoase de spionaj și weekend-uri pline de acțiune, menite să țină telespectatorii cu sufletul la gură.

Începe luna alături de agenții tăi secreți preferați (4-6 aprilie)

Leslie Nielsen revine pe ecran ca Agentul WD-40 într-o parodie savuroasă a filmelor James Bond. Misiunea sa: să-l oprească pe maleficul General Rancor din a distruge lumea. Spionul Dandana (Spy Hard) aduce comedie și râsete pe 4 aprilie, de la ora 21:00. Pe 5 aprilie, la aceeași oră, Ethan Hunt (Tom Cruise) și echipa sa sunt discreditați după ce sunt implicați într-un atentat. Forțați să acționeze în afara legii, ei trebuie să prevină o catastrofă globală în Misiune: Imposibilă - Protocolul fantomă (Mission: Impossible – Ghost Protocol). Pe 6 aprilie, același Tom Cruise revine într-o nouă provocare extremă, luptând împotriva unei organizații criminale internaționale în Misiune: Imposibilă. Națiunea secretă (Mission: Impossible – Rogue Nation), un film de acțiune exploziv, de la ora 9 seara.

Saga Spider-Verse (11-13 aprilie)

Al doilea weekend din aprilie aduce supereroi și aventuri spectaculoase. Pe 11 aprilie, de la 21:00, Peter Parker (Tobey Maguire) devine Omul-Păianjen (Spider-Man), confruntându-se cu Green Goblin și încercând să facă față noii sale vieți duble. Povestea continuă pe 12 aprilie, la aceeași oră, când Peter se luptă cu Doctor Octopus în Omul-Păianjen 2 (Spider-Man 2), un film despre sacrificiu și curaj. Noaptea continuă de la 23:45 cu Uimitorul Om-Păianjen (The Amazing Spider-Man), unde Andrew Garfield interpretează un Peter Parker mai tânăr, care descoperă secrete despre trecutul său. Saga Spider-Verse nu se oprește aici! Pe 13 aprilie, la ora 21:00, Tom Holland încearcă să își găsească locul ca supererou și să învingă Vulture în Omul-Păianjen: Întoarcerea Acasă (Spider-Man: Homecoming). Seara continuă cu Venom (23:45), unde Eddie Brock (Tom Hardy) devine gazda unui simbiot extraterestru, descoperindu-și o nouă identitate și luptând împotriva forțelor răului.

Filme speciale de Paște: eroi curajoși și aventuri captivante (18-20 aprilie)

Pe 18 aprilie, de la ora 21:00, Tom Hanks devine profesorul Robert Langdon în Inferno, un thriller plin de mistere și conspirații. Noaptea continuă, de la 23:35 cu Cartea lui Eli (The Book of Eli), unde un erou neînfricat (Denzel Washington) înfruntă provocările unei lumi post-apocaliptice pentru a proteja o carte sacră care conține cheia salvării omenirii. Pe 19 aprilie, de la ora 21:00, descoperim povestea adevărată a trei femei afro-americane care au avut un rol esențial în programul spațial NASA în Figuri Ascunse (Hidden Figures). Pe 20 aprilie, la aceeași oră, facem un salt înapoi în timp, în Al Doilea Război Mondial, unde un grup de istorici și curatori de artă, conduși de Frank Stokes (George Clooney), riscă totul pentru a salva opere de artă furate de naziști în Eroii Monumentelor (The Monuments Men).

Capodopere cinematografice ascunse în… „Ouăle de Paște” (19-20 aprilie)

Paștele devine și mai palpitant odată cu apariția creaturilor fantastice! Pe 19 aprilie, de la ora 23:45, în Regatul de Foc (Reign of Fire), un grup de supraviețuitori, condus de Quinn Abercromby (Christian Bale) și Denton Van Zan (Matthew McConaughey), se unește pentru a învinge dragonii care au devastat lumea. Pe 20 aprilie, de la 23:25, Alien: Renașterea (Alien Resurrection) o readuce pe Ellen Ripley (Sigourney Weaver) într-o confruntare terifiantă cu Xenomorphii. Iar noaptea se încheie cu Alien vs. Predator, unde o echipă de arheologi descoperă un război mortal între două specii extraterestre, într-o luptă pentru supraviețuire (20 aprilie, 01:45).

Un aprilie de neuitat, cu filme de acțiune intense (26-27 aprilie)

Ultimul weekend al lunii aduce acțiune și suspans non-stop! Pe 26 aprilie, la ora 21:00, detectivii din Miami, Mike Lowrey (Will Smith) și Marcus Burnett (Martin Lawrence), combină carisma și umorul într-o misiune periculoasă împotriva traficanților de droguri în Băieți Răi (Bad Boys). Seara continuă cu Semnul Morții (Marked for Death), de la 23:30, unde Steven Seagal se întoarce în orașul natal și se confruntă cu un cartel jamaican nemilos. După miezul nopții (01:40), Crime în ținutul ghețurilor (The Frozen Ground) aduce pe ecran un thriller bazat pe fapte reale, în care un detectiv (Nicolas Cage) și o tânără cu fler de investigator (Vanessa Hudgens) încearcă să prindă un criminal în serie. Pe 27 aprilie, la ora 21:00, Kevin Costner și Ashton Kutcher ne oferă o poveste emoționantă despre curaj și sacrificiu în filmul În slujba vieții (The Guardian), iar noaptea se încheie cu Mafia de la Răsărit (Into the Sun), de la 00:00, unde Steven Seagal joacă rolul unui agent CIA care descoperă o conspirație periculoasă în Tokyo.

Dimineți pentru întreaga familie

Weekendurile sunt pline de distracție cu animații pentru toate vârstele! Pe 5 aprilie, la 10:25, explorăm universul intergalactic cu Terra Willy: Rătăciy prin Galaxie (Terra Willy: Planéte Inconnue). Pe 6 aprilie, ne amuzăm cu Asterix: Domeniul Zeilor(Asterix: The Land of the Gods) de la 10:25, urmat de Ștrumfii: Satul Pierdut (Smurfs: The Lost Village) pe 12 aprilie la 10:15. Hotel Transylvania 2 va fi difuzat pe 13 aprilie de la 09:55, Năzdrăvanii din pădure (Open Season) în 19 aprilie, ora 10:00, iar animația Năzdrăvanii din pădure: Speriosul sperioșilor (Open Season: Scared Silly) va încheia luna pe 20 aprilie, de la 09:55.

Rămâi pe AXN în aprilie pentru o lună plină de acțiune, emoție și distracție!

