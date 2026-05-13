ICR Paris susține prezența românească la cea de-a 79-a ediție a Festivalului de Film de la Cannes

Ediția din 2026 marchează o vizibilitate excepțională pentru România, cu patru filme selectate în secțiuni majore ale festivalului: Fjord, cel mai nou lungmetraj al regizorului Cristian Mungiu – în Competiția Oficială (Palme d’Or); Jurnalul unei cameriste, regia Radu Jude – în secțiunea Quinzaine des Cinéastes; Atlasul Universului, regia Paul Negoescu – în secțiunea Écrans Juniors, și Titanic Ocean, regia Konstantina Kotzamani – în secțiunea Un Certain Regard.

Institutul Cultural Român de la Paris sprijină participarea echipelor filmelor Fjord, Jurnalul unei cameriste și Atlasul Universului la festival, precum și prezența fotografului Cristian Radu Nema, care va documenta vizual întreaga participare românească la Cannes.

Fjord – Competiția Oficială (Palme d’Or)

Fjord, cel mai nou lungmetraj al regizorului Cristian Mungiu, avându-i în rolurile principale pe actorii nominalizați la Oscar Sebastian Stan și Renate Reinsve, concurează anul acesta pentru Palme d’Or, cea mai înaltă distincție acordată filmului de autor. Coproducție România-Franța-Norvegia-Suedia-Danemarca-Finlanda, pelicula va avea premiera și proiecția pentru presă în data de 18 mai. România a câștigat Palme d’Or la categoria lungmetraj o singură dată, în 2007, cu filmul 4 luni, 3 săptămâni și 2 zile, regizat de Cristian Mungiu. Premiat tot la Cannes pentru După dealuri și Bacalaureat, și după ce ultima sa participare a fost în 2022 cu R.M.N., Mungiu revine în competiția oficială de la Cannes, alături de nume mari ale cinematografiei. Filmul Fjord va fi prezentat în competiția oficială alături de alte 21 de producții, selecționate dintre cele peste 2900 care au fost trimise în acest an. Juriul este prezidat de cineastul coreean Park Chan-wook.

„Fjord este, în mai mare măsură decât oricând în cariera mea, rezultatul unui efort colectiv, al unei coproducții extinse și a unei distribuții internaționale care au acționat împreună în cel mai solidar mod cu putință. A fost o bucurie să lucrez cu un grup de actori formidabili, cu Sebastian Stan și Renate Reinsve, și le mulțumesc tuturor pentru efortul de a mă fi urmat, cu atâta generozitate, în felul meu de a face filme. Cel mai frumos cadou pe care îl puteam primi pentru eforturile noastre este această selecție la Cannes, locul în care cinematograful este respectat, apreciat și așteptat ca nicăieri altundeva în lume”, declară Cristian Mungiu.

Fjord este primul proiect internațional și primul film în limba engleză al regizorului Cristian Mungiu. Filmările au avut loc în Norvegia în primăvara anului 2025, iar distribuția reunește actori care vorbesc engleză, norvegiană, suedeză și română. Fjord a fost produs de o echipă internațională, avându-i în componență pe Tudor Panduru, director de imagine (R.M.N., Malmkrog, The President's Cake), scenografa Simona Pădurețu (Bacalaureat, Tata mută munții, Jaful secolului), monteorul Mircea Olteanu (După dealuri, Un pas în urma serafimilor, Cravata galbenă), mixeurul Kristian Eidnes (Nymphomaniac, Antichrist), directorul de film Adrian Moroca (Amintiri din Epoca de Aur, Boss, Subteran) și producătorul executiv Tudor Reu (R.M.N., Jaful secolului, The Sisters Brothers).

Din echipa care va fi prezentă la Cannes fac parte: Cristian Mungiu (regizor), Sebastian Stan (actor), Tudor Panduru (director de imagine), Simona Pădurețu, Mircea Olteanu (montaj), Adrian Moroca (director de producție), Tudor Reu (producător executiv), Antonia Marin (coordonator de producție), Mădălina Iordache, Aura Iordache, Bogdan Dumitru, Andu Radu, Alin Panc și Alina Birman.

Jurnalul unei cameriste – prezentat în secțiunea Quinzaine des Cinéastes

Cel mai nou film scris și regizat de Radu Jude, Jurnalul unei cameriste, o variațiune contemporană inspirată din temele lui Octave Mirbeau, este selectat alături de alte 17 filme în prestigioasa secțiune paralelă a festivalului, Quinzaine des Cinéastes, dedicată descoperirii vocilor inovatoare ale cinemaului mondial și ajunsă la cea de-a 58-a ediție. În zilele de 15 și 16 mai, filmul va avea cinci proiecții la Théâtre Croisette, în prezența echipei filmului.

Cu un impresionant palmares de premii și parcurs festivalier la unele dintre cele mai importante festivaluri precum Berlinale, Locarno, Karlovy Vary, cu două retrospective integrale organizate de FID Marseille și Centre Pompidou în 2025 în Franța, Radu Jude este unul dintre cei mai vizibili regizori de film ai momentului și printre favoriții acestei ediții a Quinzaine des Cinéastes.

Vor participa la festival: Radu Jude (regizor), Carmen Rizac (producător), Vlad Rădulescu (producător), Cătălin Cristuțiu (editor), Ana Dumitrașcu (actriță), Vincent Macaigne, Mélanie Thierry, Amélie Prévot, Louve Proust, Louen Bouteiller, Ilinca Manolache, Sofia Ioana Dragoman.

Atlasul Universului – prezentat în secțiunea Écrans Juniors

Filmul Atlasul Universului, regizat de Paul Negoescu și premiat la Berlinale 2026, este prezentat în programul Écrans Juniors, dedicat formării publicului tânăr. Proiecțiile oficiale vor avea loc pe 18 și 22 mai.

Din echipa filmului vor fi prezenți la festival: Paul Negoescu (regizor), Ana Drăghici (director de imagine), Radu Stancu (producător) și Ioana Lascăr (producător).

Titanic Ocean – prezentat în secțiunea Un Certain Regard

Lungmetrajul Titanic Ocean, regizat de Konstantina Kotzamani, filmat în România și Japonia și coprodus de compania românească deFilm, explorează identitatea, mitologia și imaginarul generației digitale, fiind selectat în secțiunea Un Certain Regard, dedicată cinemaului inovator și emergent. Producător principal: Homemade Films (Grecia).

Cristian Radu Nema, singurul fotograf român acreditat pe covorul roșu al festivalului în ultimii 16 ani și laureat al premiului Photography Artist la Gala TOP 100 Cannes – I Succes Awards 2025, va furniza ICR Paris materiale foto profesionale de la evenimentele și proiecțiile românești.

Selecția celor patru filme – Fjord, Jurnalul unei cameriste, Atlasul Universului și Titanic Ocean – confirmă vitalitatea și diversitatea cinematografiei românești contemporane. Participarea lor în secțiuni de prim rang contribuie la consolidarea profilului cultural al României pe scena internațională și la promovarea creatorilor români în dialogul global al industriei cinematografice.