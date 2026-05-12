Războiul din Iran aruncă inflația din SUA la cel mai înalt nivel din ultimii 3 ani

Războiul din Iran duce la o creștere bruscă a inflației în SUA , pe măsură ce prețurile la benzină în creștere se resimt în economia americană, dând o lovitură Casei Albe care și-a mizat credibilitatea economică pe reducerea costurilor, anunță Washington Post.

Indicele prețurilor de consum al Departamentului Muncii a crescut într-un ritm anual de 3,8% în anul încheiat în aprilie, față de 3,3% în martie și mult mai ridicat decât 2,4% în februarie.

Creșterea prețurilor la energie a explicat o mare parte din creșterea lunară a prețurilor în aprilie, de 0,6%.

Prețurile la gaze au crescut cu 5,4% luna trecută și au crescut cu aproximativ 30% în ultimul an. Costurile locuințelor, care fuseseră suprimate artificial de o anomalie a datelor legate de închiderea guvernului din toamna trecută, au revenit cu 0,6% în aprilie.

Creșterea generală marchează cea mai abruptă mărire de la an la an din mai 2023 – când inflația a atins un ritm de 4% – și a doua lună consecutivă în care conflictul din Orientul Mijlociu a împins considerabil prețurile mai sus pentru consumatorii americani. Inflația din aprilie a fost, de asemenea, puțin mai mare decât au prevăzut economiștii.

Inflația de bază, care exclude prețurile volatile la alimente și energie pentru a oferi o citire mai clară a inflației de bază, a fost, de asemenea, ridicată. Inflația de bază a crescut cu 2,8% în anul încheiat în aprilie, față de 2,6% în martie.

Casa Albă, prin intermediul purtătorului de cuvânt Kush Desai, a recunoscut creșterea inflației, dar a prezentat-o ​​ca o perturbare temporară a conflictului din Iran, indicând scăderea prețurilor la medicamente și spitale și creșterile salariale în industria prelucrătoare și construcții ca dovezi că agenda economică mai amplă a președintelui Donald Trump rămâne pe drumul cel bun.

Însă inflația depășește câștigurile: salariile medii orare reale au scăzut cu 0,3% în ultimul an, potrivit unui comunicat separat al Departamentului Muncii, publicat marți, ceea ce înseamnă că majoritatea lucrătorilor își reduc efectiv salariile.

Inflația, chiar dacă se dovedește a fi temporară, reprezintă o problemă politică semnificativă pentru Casa Albă într-un moment în care aceasta și-a mizat o mare parte din credibilitatea economică pe reducerea costurilor .

De asemenea, reprezintă un test timpuriu pentru Kevin Warsh, candidatul lui Trump pentru conducerea Rezervei Federale, care se așteaptă să fie confirmat până joi. Warsh îl va înlocui pe Jerome H. Powell, al cărui mandat de președinte expiră vineri, deși Powell rămâne în consiliul de administrație al băncii centrale .

Decizia sa privează cel puțin temporar Casei Albe de un loc crucial în consiliul de administrație, în timp ce Trump a lansat o campanie de presiune fără precedent pentru a forța Fed să reducă ratele dobânzilor

Contextul inflației, mai mult decât zgomotul politic, ar putea defini în cele din urmă mandatul lui Warsh.

(sursa: Mediafax)