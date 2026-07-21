A murit actrița surdă Kaylee Hottle. Vedeta din „Godzilla vs. Kong" avea doar 18 ani

Kaylee Hottle, actriță surdă cunoscută pentru rolul principal din filmele „Godzilla vs. Kong" (2021) și „Godzilla x Kong: The New Empire" (2024), a murit marți dimineață, într-un accident rutier produs în comitatul Frederick, statul Maryland. Avea doar 18 ani.

Cum s-a produs accidentul

Potrivit Biroului Șerifului din comitatul Frederick, accidentul s-a produs cu puțin înainte de ora 3:00 dimineața, pe Windsor Road, în localitatea Ijamsville. Ancheta preliminară a stabilit că un Honda Accord, fabricat în 1995 și condus de un tânăr de 19 ani din Frederick, a ieșit de pe partea dreaptă a șoselei cu două benzi și a lovit un podeț, scrie Mediafax.

În mașină se aflau trei persoane, inclusiv Hottle. Șoferul a fost transportat la spital cu răni care nu îi pun viața în pericol, iar al treilea ocupant al mașinii a refuzat îngrijirile medicale la fața locului. Hottle a fost transportată la un centru de traumatologie, unde a fost declarată decedată. Autoritățile cred că viteza excesivă a fost un factor care a contribuit la producerea accidentului, aflat încă sub anchetă.

O actriță ridicată din inima unei comunități surde

Născută la Atlanta, pe 1 mai 2007, Hottle provenea dintr-o familie surdă pe mai multe generații - pe linia tatălui ei, cel puțin patru generații ale familiei au fost surde. Vorbitoare nativă de limbaj american al semnelor (ASL), Hottle și-a început cariera în publicitate, apărând la 9 ani într-un material video de conștientizare pentru aplicația de mesagerie video Glide, iar în 2017, într-o reclamă pentru Convo, un serviciu de interpretare video pentru comunitatea surdă - apariție pe care ea însăși a descris-o, într-un interviu ulterior, drept momentul care i-a accelerat cariera.

Marele salt l-a făcut în 2021, cu rolul Jiei, o orfană surdă care leagă o relație strânsă cu Kong și e adoptată de personajul interpretat de Rebecca Hall, în filmul „Godzilla vs. Kong" - rol reluat în 2024, în continuarea „Godzilla x Kong: The New Empire". Pentru acest al doilea film, Hottle a primit o nominalizare la Premiile Saturn, la categoria Cea mai bună interpretare a unui tânăr actor. În ambele filme, personajul ei comunica cu Kong prin limbaj mimico-gestual.

Într-un interviu acordat Associated Press în 2024, Hottle a povestit, prin intermediul unui interpret, că nu mai văzuse filme cu monștri înainte de a fi distribuită în „Godzilla", astfel că tatăl ei a ajutat-o să înțeleagă genul cinematografic.

O comunitate în doliu

Tatăl ei, Joshua Hottle, a anunțat vestea printr-un live pe Facebook, vorbind exclusiv în limbaj american al semnelor. „Iau un zbor pe care nu mi-aș fi dorit niciodată să-l iau", a spus el, în timp ce se pregătea să zboare din Texas spre Maryland.

Texas School for the Deaf din Austin, unde Hottle era elevă în ultimul an, a confirmat, la rândul ei, vestea printr-o postare pe Facebook: „Cu profundă tristețe împărtășim vestea sfâșietoare că una dintre eleva noastră din ultimul an, Kaylee Hottle, a decedat tragic ieri, într-un accident de mașină în Frederick, Maryland." Instituția a anunțat că va oferi servicii de consiliere și sprijin pentru colegii și prietenii ei, și a cerut public respectarea intimității familiei, fără speculații despre circumstanțele accidentului.

Hottle mai era distribuită într-un rol viitor, în filmul „What Doesn't Kill Us", și apăruse anterior într-un episod din serialul „Magnum PI", în 2021.