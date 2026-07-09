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Nominalizările Emmy 2026: un singur serial a obținut 25 de nominalizări și pornește ca mare favorit

de Redacția Jurnalul    |    09 Iul 2026   •   14:15
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Nominalizările Emmy 2026: un singur serial a obținut 25 de nominalizări și pornește ca mare favorit
Hepta/Claire Danes și Matthew Rhys, protagoniști ai serialului The Beast in Me

Marile platforme de streaming și-au împărțit nominalizările la cea mai importantă gală a televiziunii, însă lista din acest an aduce și surprize, dueluri între actori consacrați și câteva absențe care au stârnit deja controverse, transmite CNN.

Potrivit CNN, Ceremonia Premiilor Emmy 2026 va avea loc pe 14 septembrie, fiind transmisă de NBC și platforma Peacock. Serialul medical „The Pitt” este liderul nominalizărilor, cu 25 de selecții, inclusiv la categoria Cel mai bun serial dramatic.

Printre rivalii săi se numără:

„The Diplomat”
„The Gilded Age”
„A Knight of the Seven Kingdoms”
„Paradise”
„Slow Horses”
„Your Friends & Neighbors”.

Deși ultimul sezon al serialului „Euphoria” nu a fost inclus în competiția pentru cel mai bun serial dramatic, actorii Zendaya și Colman Domingo au primit nominalizări pentru interpretările lor.

Platforma Apple TV+ este una dintre marile revelații ale anului. Comedia horror „Widow’s Bay” a obținut 19 nominalizări, iar serialele „Pluribus” și „Margo’s Got Money Troubles” au intrat, la rândul lor, în principalele categorii. În competiția pentru Cel mai bun serial de comedie au fost nominalizate:

„Abbott Elementary”
„The Bear”
„Margo’s Got Money Troubles”
„Nobody Wants This”
„Only Murders in the Building”
„Shrinking”
„Widow’s Bay”
„Hacks”.

Una dintre cele mai urmărite categorii va fi cea pentru cea mai bună actriță într-un serial de comedie. Veterana Jean Smart, deja recompensată cu patru premii Emmy pentru rolul din „Hacks”, o va înfrunta pe Lisa Kudrow, revenită în prim-plan cu serialul „The Comeback”. Din aceeași categorie mai fac parte:

Quinta Brunson („Abbott Elementary”)
Ayo Edebiri („The Bear”)
Elle Fanning („Margo’s Got Money Troubles”).

Nominalizările au adus și câteva surprize. Actorul Jeremy Allen White, câștigător al premiului Emmy în ultimii doi ani pentru rolul principal din „The Bear”, nu a mai fost nominalizat în acest an, deși serialul a rămas în cursa pentru cel mai bun serial de comedie. În schimb, Matthew Rhys a primit două nominalizări, pentru rolurile din „Widow’s Bay” și „The Beast In Me”, în timp ce soția sa, Keri Russell, a fost nominalizată pentru interpretarea din „The Diplomat”.

La categoria Cel mai bun serial limitat concurează:

„All Her Fault”
„The Beast In Me”
„Beef”
„DTF St. Louis”
„Love Story: John F. Kennedy Jr. & Carolyn Bessette”.
Pentru cel mai bun actor într-un serial dramatic au fost nominalizați, printre alții, Noah Wyle, Gary Oldman, Sterling K. Brown, Mark Ruffalo și Rufus Sewell, iar la categoria feminină se regăsesc Zendaya, Keri Russell, Carrie Coon, Rhea Seehorn și Chase Infiniti. Nominalizările din acest an confirmă competiția tot mai puternică dintre marile platforme de streaming și studiourile tradiționale, cu HBO Max și Apple TV+ în prim-plan înaintea galei Emmy din septembrie.

 

(sursa: Mediafax)

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Subiecte în articol: nominalizările Emmy favorite seriale Premiile Emmy 2026
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