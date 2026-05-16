Surpriză uriașă la Cannes: John Travolta a primit Palme d’Or pentru întreaga carieră

John Travolta și-a stăpânit cu greu lacrimile pe scena de la Cannes după ce a primit o Palme d’Or onorifică – echivalentul unui premiu pentru întreaga carieră la unul dintre cele mai prestigioase festivaluri de film din lume, relatează BBC.

Gestul a fost cu atât mai neașteptat cu cât actorul în vârstă de 72 de ani venise la festival nu ca oaspete de onoare, ci pentru a-și prezenta debutul regizoral.

„O surpriză totală. Nu-mi vine să cred. E ultimul lucru la care mă așteptam”, a exclamat Travolta în franceză, în timp ce sala aplauda.

„Acest lucru depășește cu mult premiul Oscar” – o declarație remarcabilă din partea unui actor nominalizat de două ori la premiile Academiei, pentru „Pulp Fiction” și „Get Shorty”.

Travolta se afla la Cannes pentru premiera filmului „Propeller One-Way Night Coach”, pe care l-a scris, regizat, coproodus și în care a jucat unul dintre roluri – un debut regizoral bazat pe propria sa carte pentru copii din 1997.

Acțiunea filmului de aventură pentru familie se petrece în „epoca de aur a aviației”, iar în distribuție apare și fiica sa, Ella Bleu Travolta.

Filmul va avea premiera pe Apple TV+ la sfârșitul acestei luni.

Cunoscut pentru roluri iconice în „Grease”, „Febra de sâmbătă seara” și „Pulp Fiction”, Travolta nu este singurul care primește o Palme d’Or onorifică la ediția din acest an a festivalului.

Același premiu le va fi acordat regizorului Peter Jackson, cel din spatele trilogiei „Stăpânul Inelelor”, și cântăreței și actriței Barbra Streisand.

Cannes are o tradiție a acestor gesturi surpriză: anul trecut, Denzel Washington a primit o Palme onorifică în condiții similare, iar în 2022, același lucru s-a întâmplat cu Tom Cruise.