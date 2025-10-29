UrbanEye Film Festival 2025: 10 ani de la Colectiv, filme și dezbateri despre orașe 30 octombrie - 9 noiembrie, București

Colectiv 10 ani – un omagiu și o revendicare a memoriei (30 octombrie – 3 noiembrie)

Programul ediției începe cu o serie de evenimente comemorative dedicate celor zece ani trecuți de la incendiul din Clubul Colectiv, cu un gând special către Cătălina Ioniță și Mihai Alexandru, co-fondatori UrbanEye. Prin instalații și expoziții comemorative, mese rotunde, lansări de carte și proiecții de scurtmetraje, organizatorii doresc să le aducă un omagiu, dar și să onoreze munca lor de cercetare despre oraș.

Pentru că responsabilitatea civică se construiește și prin acțiune, pe 1 și 2 noiembrie festivalul organizează demonstrații de prim ajutor dedicate adulților și copiilor (10+), susținute de Crucea Roșie – Filiala Sector 6 București. Participanții vor învăța cum să reacționeze rapid și corect în situații de urgență. Atelierele vor avea loc la sediul Ordinul Arhitecților din România (str. Pictor Arthur Verona, nr.19) și sunt gratuite, dar locurile sunt limitate și e nevoie de înscriere aici sau aici.

Festivalul continuă, pe 2 și 3 noiembrie, de la 19:30, la Centrul Național al Dansului din București (CNDB), cu spectacolul de teatru „153 de secunde”, regizat de Ioana Păun. Bazat pe mărturii ale supraviețuitorilor, performance-ul devine o radiografie emoțională și socială a incendiului din Colectiv – și o interpelare a responsabilității individuale și instituționale.

Documentarul colectiv, regizat de Alexander Nanau, nominalizat la categoriile Cel mai bun film străin și Cel mai bun film documentar la Premiile Oscar 2021, deschide seria de proiecții din cadrul festivalului miercuri, 5 noiembrie, de la 18.00, la Cinema Elvire Popesco. Filmul urmărește investigațiile jurnaliștilor după incendiu despre sistemul de sănătate – și despre o societate care încearcă să se repare recunoscând adevărul. Proiecția va fi urmată de o discuție cu regizorul Alexander Nanau și Mihai Grecea, moderată de Alexandra Tănăsescu (Cultura la Dubă).

Programul cinematografic (5 – 9 noiembrie)

Filmele din selecție aduc în prim-plan povești despre cum se reflectă golul în contexte personale, colective sau urbane, și cum acesta poate deveni un teren fertil pentru transformare. Selecția păstrează o perspectivă orientată spre reziliență și reconstrucție: cum oamenii, după o traumă, găsesc resurse pentru a merge mai departe.

Documentare precum Flowers of Ukraine, No Other Land, Lowland Kids, When a City Falls / When a City Rises, The Lions by the River Tigris, The Architects of Hope: The First Steps in Rebuilding Ukraine explorează diferite încercări ale oamenilor fie de a-și apăra teritoriul, fie de a reconstrui nu doar ziduri și străzi, ci și un sentiment de apartenență.

„Ne-am întrebat ce înseamnă golul atunci când dispare o parte din orașul nostru sau din noi. Filmele vorbesc despre pierdere, dar și despre sensul care poate răsări în urmă. Despre felul în care comunitățile regăsesc continuitatea și se refac, într-o lume în continuă schimbare.” (Monica Sebestyen, co-fondatoare UrbanEye Film Festival)

Filme de arhivă & dezbateri: „Orașul fragil”

Programul special de filme de arhivă, curatoriat de Ana Szel și Andrei Rus împreună cu Irina Tulbure și Alex Axinte, revine și anul acesta sub titlul „Orașul fragil, sau cum am învăţat să planific şi să nu mai iubesc ruinele”. Timp de trei zile, selecția aduce filme documentare și utilitare (1940–1990) despre reacțiile și planificarea de după momente de criză. De asemenea, două dezbateri tematice, cu invitați speciali, vor completa proiecțiile:

• „Statul și cetățenii reclădesc” – despre relația dintre autoritate și locuitori. Discuția va avea loc sâmbătă, 8 noiembrie, de la 16:00, la UNATC - Sala Cinema. Invitați: Ana Szel, Andrei Rus, Irina Tulbure, Alex Axinte.

• „Bucureștiul și cutremurele” – de la teamă la responsabilitate și informare. Discuția va avea loc duminică, 9 noiembrie, de la 16:00, la UNATC - Sala Cinema. Invitați: Mihai Șercăianu, Bogdan Suditu (co-fondatori MKBT: Make Better, specialiști în regenerare urbană), Matei Sumbasacu (Re:Rise), Cristina Văileanu (Fundația Comunitară București).

Portret de arhitect: Șerban Sturdza

În tradiția UrbanEye, un portret cinematografic este dedicat unui arhitect marcant. Documentarul Toujours semer – arhitectura lui Șerban Sturdza explorează opera și filosofia arhitectului care, la 77 de ani, continuă să construiască legături între meșteșug, patrimoniu, memorie și prezent. Proiecția va avea loc duminică, 9 noiembrie, de la 17:30, la Cinema Elvire Popesco, și va fi urmată de o discuție cu regizorul Grațian Gâldău și Șerban Sturdza.

Detalii despre filme din programul ediției din acest an, pe site-ul oficial al proiectului, www.urbaneye.ro .

. Bilete pe Eventbook.

