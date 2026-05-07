Gala Premiilor Radio România Cultural 2026 și-a desemnat câștigătorii

La categoria Arte vizuale, premiul a fost câștigat de Victoria Zidaru, pentru expoziția „ReFacerea”.

La Muzică, distincția i-a revenit Luizei Zan, pentru albumul „Aer”, primul disc de jazz românesc din ultimii 20 de ani interpretat integral în limba română.

Premiul pentru Educație a fost acordat Asociației Române de Dezbateri, Oratorie și Retorică (ARDOR), pentru contribuția la dezvoltarea gândirii critice în rândul tinerilor și performanțele obținute la competițiile internaționale.

La categoria Film, a fost premiată Ioana Grigore, pentru documentarul „Leo Records: Doar pentru prietenii noștri”.

Premiul pentru Știință a fost câștigat de proiectul „Dr. Laser”, pentru dezvoltarea unor aplicații medicale inovatoare în domeniul tratamentului oncologic.

La Teatru, premiul i-a revenit lui Tudor Chirilă, pentru rolul Bérenger din spectacolul „Rinocerii” de Eugen Ionescu.

La categoria Poezie, a fost distinsă Svetlana Cârstean, pentru volumele „Restul” și „Arteziana”.

Premiul pentru Proză a fost acordat scriitoarei Tatiana Țîbuleac, pentru romanul „Când ești fericit, lovește primul”.

În cadrul galei au fost acordate și patru premii speciale:

Premiul de Excelență i-a revenit academicianului Mircea Martin, pentru întreaga sa contribuție la critica și teoria literară.

Premiul pentru întreaga activitate a fost acordat actriței Maria Ploae, pentru cariera sa de peste cinci decenii în teatru și film.

Premiul special – Celibidache 30 i-a fost oferit regizorului Serge Celibidachi, pentru filmul „Cravata galbenă”.

Premiul pentru antreprenoriat cultural a fost acordat regizoarei Chris Simion, pentru proiectul teatrului independent Grivița 53.

Gala a fost prezentată de actorul Alexandru Bogdan. Evenimentul a fost completat de un moment artistic de excepție: un concert susținut de Bogdan Mihai Simion și Lăutarii de Mătase, care a oferit publicului o incursiune vibrantă în patrimoniul muzical românesc, reinterpretat într-o cheie contemporană.

Ediția din acest an reconfirmă rolul Radio România Cultural de promotor al valorilor autentice și al creativității, aducând în prim-plan artiști și proiecte care modelează cultura română de astăzi.

Evenimentul a fost acompaniat de vinurile și spumantele Jidvei, iar Dumbrava Vlăsiei a fost partener de tradiție al Galei.

