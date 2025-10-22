Helmut Stürmer, reputat scenograf de renume internațional a plecat dintre noi

Dragul nostru Heti, îți mulțumim pentru tot ce ne-ai învățat și inspirat, pentru tot ce ne-ai lăsat moștenire, și pentru faptul că ne-ai îngăduit în prezența ta.

Cuvintele nu pot egala opera pe care ne-ai lăsat-o. Filmele, spectacolele de teatru și de operă la care ai semnat scenografia vor rămâne în memoria colectivă a breslei și a publicului de pretutindeni în lume unde ai lucrat și ți-ai pus amprenta.

Cu siguranță, vei rămâne prezent în foarte mulți dintre noi.

Ne-ai fost un model artistic și uman, iubirea și dăruirea ta pentru arta scenografică sunt greu de egalat.

Îți mulțumesc, îți mulțumim, Heti, pentru iubire.

Să te țină Dumnezeu în lumină!”

Dragoș Buhagiar, scenograf, președinte UNITER