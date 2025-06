Imperialul de Beethoven și doi invitați britanici la închiderea de stagiune a Orchestrei de Cameră Radio

Ca solist, îl veți aplauda pe tânărul pianist Martin James Bartlett care va interpreta celebra lucrare a lui Beethoven: Concertul nr. 5 pentru pian și orchestră – Imperialul.

Pianistul britanic a avut un succes timpuriu în cariera sa, fiind câștigătorul premiului BBC Young Musician of the Year în anul 2014. În 2015 și-a făcut debutul la celebrul festival londonez BBC Proms, interpretând Gershwin - Rhapsody in Blue, alături de Royal Philharmonic Orchestra. În anul următor, a cântat la slujba dedicată celei de-a 90-a aniversări a Majestății Sale Regina Elisabeta a II-a, eveniment transmis în direct pe postul BBC One, de la Catedrala St. Paul.

Evenimentul va fi dirijat de Jonathan Bloxham - care s-a aflat recent la pupitrul unor ansambluri ca Royal Philharmonic Orchestra - Londra, Orchestra Simfonică din München, Salzburg Mozarteum. Director Muzical al Teatrului din Lucerna (Elveția), dirijor principal pentru Nordwestdeutsche Philharmonie (Germania) și dirijor în rezidență și consilier artistic pentru London Mozart Players, muzicianul britanic Jonathan Bloxham a strălucit la Festivalul de la Glyndebourne în 2021, dirijând Luisa Miller de Verdi, cu Filarmonica din Londra.

În stagiunea 2023/24, a debutat cu NDR Elbphilharmonie (Hamburg – Germania) și BBC Symphony, revenind la London Philharmonic și realizând un turneu de excepție cu Philharmonic Brass. Dirijează ansambluri precum Orchestra Națională Belgiană, Residentie Orkest și Orchestra Națională Estoniană, având și primele colaborări cu Beethovenorchester din Bonn, Orchestra de Cameră din Ostrobothnian și orchestra de la Opera North.

Seara de la Sala Radio vă propune și Concertul Brandenburgic nr. 1 semnat de Bach și Concertul în sol minor pentru două violoncele şi orchestră, creat de Vivaldi, celebrul compozitor al suitei „Anotimpurile”. În ipostază solistică îi veți aprecia pe violonceliștii Radu Sinaci și Izabela Ghergu.

