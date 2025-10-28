97 de ani pentru Radio România: concert aniversar dirijat de Cristian Oroșanu

Sub bagheta dirijorului Cristian Oroșanu, Orchestra Națională Radio prezintă concertul aniversar devenit o tradiție a instituției. Veți asculta la Sala Radio Richard Strauss: Duet-concertino pentru clarinet și fagot (soliști: Adrian Duminică – clarinet și Ionuț Roșca – fagot) și Brahms: Serenada nr. 1. Evenimentul va aduce în atenția publicului și lucrarea Musique pour Radio, care va deschide programul serii, semnată de compozitorul român Filip Lazăr (1894, Craiova – 1936, Paris).

Creația lui Filip Lazăr a rămas, din păcate, foarte puțin cunoscută și apreciată în România, din cauza stabilirii la Paris a compozitorului (unde era considerat a fi al doilea compozitor român după George Enescu), precum și a morții sale premature la 42 de ani.

Născut într-o familie cu înclinații muzicale (mama sa absolvise Conservatorul din București, fiind totodată și cea care i-a dat primele lecții de pian), Filip Lazăr a urmat studiile la Conservatorul din București și, înaintea începerii Primului Război Mondial, a fost trimis să se perfecționeze în Germania, la Leipziger Konservatorium. După război, și-a continuat cariera de pianist concertist (în România, Franţa, Elveţia, Austria, Statele Unite ale Americii). În 1928 s-a stabilit în Franţa. A fost membru fondator (1920) al Societății Compozitorilor Români, membru fondator și președinte al Societății Muzicale „Triton”, din care mai făceau parte și nume importante ale scenei muzicale internaționale, ca Darius Milhaud, Arthur Honegger, Serghei Prokofiev etc. După mențiunea onorifică obţinută în 1915 la Concursul de compoziţie „George Enescu”, a mai fost distins cu premiul II onorific (1919) şi premiul I (1924), în cadrul aceleiaşi competiţii de creaţie instituite de George Enescu, apoi cu Premiul Radiodifuziunii Franceze din Paris (1931).

Reputația dirijorului CRISTIAN OROȘANU a determinat prezența sa încă din tinerețe pe marile scene naționale și internaționale, în compania unor ansambluri celebre, cum ar fi Orchestre de Paris, Orchestre Nationale Bordeaux-Aquitaine sau Deutsche Symphonie Orchester Berlin, atenția sa îndreptându-se atât spre repertoriul simfonic, cât și spre lumea operei. În prezent este dirijorul permanent al Filarmonicii din Brașov.

Drumurile sale au îmbinat armonios cariera internațională, alături de orchestre de top cum ar fi Tonhalle Zurich sau BBC Scottish Orchestra, cu o activitate susținută în țară, la pupitrul filarmonicilor „George Enescu” din București, „Moldova” din Iași sau „Transilvania” din Cluj. Invitațiile orchestrelor filarmonice din Sibiu sau Bruxelles, Oradea sau Strasbourg, Tg. Mureș sau Porto, au îmbogățit experiența sa artistică, cu posturi fixe la Operele Naționale din București, Iași și Cluj, la Filarmonica din Brașov sau la Deutsches Symphonie-Orchester Berlin.

Luând exemplul Orchestrei Lamoureux, ansamblu asociativ cu mare tradiție în Franța, Cristian Oroșanu s-a implicat în lansarea unei tinere orchestre în Japonia (Hyogo PAC Orchestra) și a fondat o nouă orchestră în România: Kamerata Kronstadt, cu o activitate concertistică la Brașov și la diverse festivaluri în țară. Cristian Oroșanu a obținut premiul Criticii Muzicale din România și premiul al-2-lea al Concursului Internațional de Dirijat „Malko”, în Danemarca.

Concertul va fi transmis LIVE pe calea undelor – pe toate frecvenţele Radio România Cultural şi Radio România Muzical. De asemenea, concertul poate fi ascultat LIVE online (pe site-urile celor două posturi de radio) și prin intermediul aplicației Radio România, disponibilă pe dispozitive Android și iOS.

Biletele sunt disponibile în sistem online pe www.bilete.ro și în Rețeaua Bilete.ro. Biletele se pot achiziționa și de la casa de bilete a Sălii Radio (tel. 021 314.68.00). Pentru programul casei de bilete, vă rugăm să consultați site-ul oficial www.salaradio.ro – secțiunea Bilete.