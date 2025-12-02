Adrian „Artan” Pleșca, legenda trupei Timpuri Noi, a murit la 64 de ani. Primul diagnostic: AVC

O voce emblematică a rockului românesc s-a stins

Vestea morții lui Adrian „Artan” Pleșca a provocat un val de emoție în lumea muzicii. Conform primelor date, fostul solist al trupei Timpuri Noi ar fi murit în urma unui AVC. Artistul avea 64 de ani.

Radio Guerrilla a confirmat tragedia printr-un mesaj scurt, dar plin de recunoștință:

„Drum bun, Adrian «Artan» Pleșca! Mulțumim!”

De la copilul din Titan la liderul Timpuri Noi

Născut în 1961 în București, Artan a crescut în cartierul Titan, acolo unde și-a câștigat și porecla care avea să-l însoțească toată viața. La doar 7 ani, un vecin mai mare l-a strigat „Artan”, iar numele a devenit o marcă personală.

Copilăria petrecută în parc i-a afectat disciplina de studiu, dar nu i-a diminuat creativitatea. Iar mai târziu avea să ajungă una dintre cele mai influente voci ale muzicii alternative din România.

Anii de facultate și sacrificiile pentru muzică

Student la Politehnica București, specializarea Metalurgie, Artan și-a asumat pe deplin drumul artistic. Repetițiile de 12 ore pe zi cu trupa Timpuri Noi l-au făcut să rămână repetent de trei ori. Cu autoironia care îl caracteriza, recunoștea că a terminat facultatea „în principal prin muncă și mai puțin prin «învârtit examene»”.

Fenomenul Timpuri Noi: curaj, energie și nonconformism

Fondată în 1982, Timpuri Noi a devenit rapid o trupă cult. În anii ’80, formația se remarca printr-un stil nonconformist și versuri îndrăznețe, într-o perioadă în care libertatea artistică era sever limitată. Concertele din Club A erau electrizante, iar publicul îi adora.

În aproape trei decenii de activitate alături de Timpuri Noi, Artan a traversat mai multe etape creative. Între februarie 2001 și 2006, artistul a făcut o pauză de la formația care l-a consacrat și a fondat trupa Partizan, proiect cu care a cunoscut succesul răsunător al piesei „Fata mea”.

Partizan s-a destrămat în 2004, iar Artan a revenit la Timpuri Noi, însă doar pentru o perioadă. În 2009 părăsește formația pentru a doua oară și, doi ani mai târziu, în 2011, reînființează Partizan. Rămâne în acest proiect până în martie 2019, când se retrage din nou. După o absență muzicală de trei ani, Artan revine în Partizan în martie 2022, marcând încă un capitol important din cariera sa.

După 1990: influență majoră și două decenii în Corul Radio

Revoluția i-a amplificat notorietatea. Timpuri Noi a avut un rol esențial în modelarea scenei rock românești postcomuniste, iar Artan a rămas figura centrală a trupei.

În paralel cu cariera rock, artistul a cântat timp de 21 de ani în Corul Radio (1990–2011), o dovadă a versatilității și disciplinei sale vocale.