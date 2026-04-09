Alex Bogdan prezintă Gala Premiilor Radio România Cultural

Publicul va asista la acordarea celor opt premii anuale și a patru distincții speciale, într-o seară dedicată excelenței culturale. Evenimentul va include un concert special susținut de Bogdan Mihai Simion și Lăutarii de Mătase. Gala va fi transmisă în direct la Radio România Cultural și online.

Ediția din acest an continuă tradiția Galei Premiilor Radio România Cultural de a aduce pe scenă personalități din lumea artistică, atât în ipostaza de laureați, cât și de prezentatori. După edițiile precedente, prezentate de actori precum Șerban Pavlu, Andi Vasluianu, Elvira Deatcu și Denis Hanganu, anul acesta rolul de amfitrion îi revine lui Alex Bogdan.

Actor de teatru și film, Alex Bogdan s-a impus prin versatilitate și printr-o prezență scenică remarcabilă, fiind apreciat atât pentru rolurile sale comice, cât și pentru cele dramatice. Activ în zona teatrului independent și în producții ale unor instituții importante, el a colaborat cu regizori relevanți ai scenei contemporane și a fost implicat în numeroase proiecte de succes. În paralel, a devenit cunoscut publicului larg prin apariții în film și televiziune, precum și prin prezența sa în proiecte media, unde se remarcă prin naturalețe, inteligență și umor.

Momentul muzical al serii va fi susținut de Bogdan Mihai Simion și Lăutarii de Mătase, un proiect care propune o relectură contemporană a muzicii lăutărești, recuperând sonorități urbane de început de secol XX – de la valsuri și tangouri la piese de cabaret – și aducându-le într-o formulă actuală, rafinată.

Gala Premiilor Radio România Cultural rămâne unul dintre cele mai importante evenimente dedicate recunoașterii valorilor culturale din România, celebrând anual performanța în domenii precum literatură, teatru, film, arte vizuale, educație, știință sau muzică. Ediția din 2026 promite o seară elegantă și dinamică, în care excelența artistică este pusă în lumină prin premii, invitați speciali și momente artistice de excepție.

Biletele sunt disponibile pe platforma bilete.ro, în rețeaua Bilete.ro și la casa de bilete a Sălii Radio.

