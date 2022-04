Aplauze și ovații pentru tenorul Ștefan Pop, în rolul Ducelui di Mantova, la Opera Națională din Iași

De altfel, interpretul Ducelui di Mantova a împărtășit cu ieșenii melomani bucuria de a se afla și cânta acasă și de a dărui vocea inconfundabilă, intens curtată de cele mai mari scene lirice ale lumii, dintre care amintim: Teatro dell Opera di Roma, Arena di Verona, Teatro Verdi di Trieste, Teatro Carlo Felice di Genova, Teatro Massimo di Palermo, Opera de Stat din Viena, Opera Națională Greacă, Opera de Stat din Hamburg, Zürich Opera House, Opera Bastille din Paris, iar lista continuă. Debutul și-l face la Opera Maghiară din Cluj ca Paolino în Il matrimonio segreto, de Domenico Cimarosa.

Câștigă în 2010, Marele Premiu și Premiul Publicului la Concursul Internațional de Canto Operalia patronat de Placido Domingo și încă de pe atunci impersonează roluri de tenor liric. Din repertoriu amintim: Alfredo din La traviata, Nemorino în L`elisir d amore, Ducele di Mantova din Rigoletto, Rodolfo din La bohème, Pinkerton, în Madama Butterfly, Don Ottavio în Don Giovanni și multe altele.

Onoranta prezență a tenorului Ștefan Pop pe scena ieșeană a prilejuit întâlnirea cu o mare valoare culturală a scenei lirice. Bogata sa experiență pe scenele internaționale amintește de destinul altor valori care au consolidat temelia liricii românești, Grigore Gabrielescu, Dan Iordăchescu, Traian Grozăvescu și totodată confirmă aportul pe care îl aduce o personalitate prietenoasă, entuziastă și o voce intens pregătită muzical, liricii mondiale.

Baritonul Lucian Petrean, ,,cel mai bun Rigoletto din țară”, după opinia dirijorului italian David Crescenzi

Încă de când s-a anunțat programul lunii aprilie, la Opera Națională Iași melomanii de toate vârstele au ocupat repede locurile preferate din stal și loje. Rigoletto absolut pentru Iași, baritonul Lucian Petrean afirmă despre public : ,,... l-am regăsit cu acceeași sete și bucurie de operă. Mărturie stă faptul că în ambele seri s-a jucat cu casa închisă. Trebuie să vă mărturisesc că în ultima perioadă m-am bucurat de aprecierea acestui public minunat, interpretând diverse roluri pe această scenă : Scarpia (Tosca), Giorgio Germont (La Traviata) și Rigoletto. De fiecare dată publicul ieșean m-a primit cu aplauze și cu entuziasm, iar eu ca și artist mi-am pus sufletul pe scenă pentru acest public minunat. Eu încerc să mă dăruiesc total întotdeauna pe scenă și sunt convins că publicul simte acest lucru. Pentru mine publicul rămâne Regele!”

Sursa foto: facebook.com/lucian.petrean/

Îndrăgitul bariton Lucian Petrean, în rolul titular, atât de apreciat de publicul ieșean a răspuns pozitiv invitației de a se alătura unei distribuții ce a smuls ropote de aplauze, în cele două seri de spectacol : ”Bucuria de a mă revedea pe scena Operei Naționale din Iași se datorează invitației făcute de domnul manager al instituției, Andrei Fermeșanu. Am fost sunat de domnul director muzical, Florin Guzgă care mi-a adresat invitația de a cânta în acest spectacol extraordinar Rigoletto alături de colegul și prietenul meu Ștefan Pop, sub bagheta Maestrului David Crescenzi După ce mi-am consultat agenda am dat un răspuns pozitiv invitației, fiind onorat de aceasta.”

Bagheta dirijorală a aparținut Maestrului David Crescenzi, care, în conferința de presă dedicată evenimentului promovează o echipă puternică, pe care a întâlnit-o cu ocazia punerii în scenă a spectacolului și de asemeni consimte că bogata experiență în redarea acestui personaj – Rigoletto – îl face pe baritonul Lucian Petrean un interpret desăvârșit al personajului.

Rigoletto la Iași, un regal cultural

Debutul lunii aprilie 2022 a marcat încă o piatră de hotar în istoria liricii ieșene. Datele 1 și 3 aprilie rămân memorabile datorită spectacolului eveniment Rigoletto, de Giuseppe Verdi, spectacol ce avea să cunoască luminile rampei într-o duminică de 18 mai 1958 și să rămână viu în repertoriul Operei din Iași, încă din întâia sa stagiune artistică. Tenorul Rudi Deleanu (Ducele di Mantova), baritonul Costel Simionescu (Rigoletto) și soprana Gina Tripa (Gilda) aduc la viață personajele îndrăgite ale operei la prima sa reprezentație.

Conducerea Operei Naționale din Iași a intermediat cu ocazia reprezentațiilor programate pe 1 și 3 aprilie un act de înaltă ținută artistică și culturală. Cap de afiș a fost tenorul de renume internațional Ștefan Pop, care a impersonat Ducele di Mantova, un rol remarcabil și provocator pentru voce de tenor. Exuberanța și muzicalitatea tenorului de renume internațional sunt argumente puternice pentru dorința tuturor de a-l vedea și asculta pe Ștefan Pop, din nou, acasă.

Scena Operei din București a răspuns prompt și anunță două seri de Rigoletto, la sfârșit de mai, când melomanii sunt așteptați să se bucure de vocile artiștilor lirici Ștefan Pop, Florin Guzgă și, negreșit Lucian Petrean.

Baritonul Lucian Petrean a revenit pe scena ieșeană pentru a da viața personajului verdian după ce l-a jucat în mai mult de 50 de producții. Vocea și dăruirea au fost ovaționate minute în șir, iar pe rețelele de socializare nu contenesc felicitările fanilor relative înaltei dedicări și ardere în redarea bufonului Rigoletto.

Fermecătorul personaj al Gildei a fost adus la viață de sopranele ieșene Manuela Barna-Ipate, sfâșietoare în prima seară de spectacol și Cristina Grigoraș, absolută, în cea de-a doua reprezentație.

Basul Alin Anca a punctat un debut remarcabil în rolul lui Sparafucile, în prima reprezentație. A doua seară de spectacol rolul este interpretat de basul ieșean Ivan Dikusar. Au bucurat audiența invitații de la Teatrul Maria Bieșu din Chișinău, mezzosoprana Lilia Istratii în rolul Maddalenei și Iurie Maimescu ca Monterone. Scena colorată și eclectică a fost completă cu aportul îndrăgiților soliști ieșeni mezzosoprana Florentina – Irina Onică, sopranele Brîndușa Moțoc și Laura Scripcaru, basul Andrei Yvan, tenorii Ovidiu Manolache și Florin Roman, precum și basul Victor Zaharia. Baritonul George Cojocariu și soprana Angelica Solomon au redat rolurile contelui și contesei Ceprano.

Au participat Baletul Operei Iași, condus de Cristina Todi, Marele Cor, coordonat de Manuel Giugula și Orchestra Operei din Iași, sub bagheta lui David Crescenzi. O personalitate culturală cu multiple talente, pianist, dirijor de orchestră și de cor, maestrului Crescenzi i se datorează închegarea tuturor artiștilor participanți la un spectacol care se distinge prin înaltă ținută artistică și calitativă.

Maestrul Eugen Doga, din scaunul său de spectator, opinează: ”Mă bucură foarte mult și mă întristează în același timp că este foarte puțin promovată această echipă frumoasă de cântăreți în primul rând. Corul și Orchestra sunt un colectiv extraordinar. Merită să fie apreciați, văzuți și puși la urma urmei la icoane naționale. (…) Spectacolul este foarte greu, complicat. Verdi se redă greu iar partiturile le-au interpretat excelent. Soprana de coloratură este excelentă (Manuela Barna –n.red.), a depășit borna, în această seară. ”

Iubitor de muzică de operă, primarul Mihai Chirica, prezent în sală a asemuit acest spectacol eveniment cu o sărbătoare : „E o sărbătoare pentru că acest spectacol vine, să spunem imediat după iesirea din starea de alertă, sala plină de oameni care privesc cu lacrimi în ochi din nou Rigoletto, după doi ani și desigur într-o distribuție care ne atrage atenția de departe. Ne bucură pe toți și sperăm să fie un glas de pace pentru ce va fi.”

Redarea evenimentului publicului telespectator este îngrijită de Televiziunea Română din Iași și va fi difuzat la o dată ce va fi anunțată ulterior.