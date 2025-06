Jurnalul.ro › Cultură › Muzica › Balkanik Festival – Home of World Music revine între 5 și 7 septembrie la Grădina Uranus: trei zile și trei nopți în care bucuria devine formă de rezistență Balkanik Festival – Home of World Music revine între 5 și 7 septembrie la Grădina Uranus: trei zile și trei nopți în care bucuria devine formă de rezistență

Balkanik Festival – Home of World Music revine între 5 și 7 septembrie la Grădina Uranus: trei zile și trei nopți în care bucuria devine formă de rezistență

„Joy is an act of resistance / Bucuria e o formă de rezistență”, scria poeta americană Toi Derricotte.