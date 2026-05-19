Criză fără precedent la Eurovision: una dintre țările fondatoare ar putea boicota concursul în 2027

Belgia amenință cu boicotarea Eurovision 2027. Scandalul legat de Israel provoacă o criză majoră în competiție

Concursul Eurovision intră într-o nouă criză de proporții, după ce Belgia, una dintre cele șapte țări fondatoare ale competiției, a transmis că ar putea boicota ediția din 2027. Decizia vine pe fondul controverselor tot mai intense privind participarea Israelului și a acuzațiilor aduse Uniunii Europene de Radio și Televiziune (EBU), organizatoarea competiției muzicale.

După o ediție Eurovision 2026 marcată de proteste, tensiuni politice și reacții dure din partea mai multor state europene, televiziunea flamandă VRT a anunțat că șansele ca Belgia să trimită un artist la concursul din 2027 sunt „foarte mici” dacă EBU nu își schimbă poziția, potrivit Metro.

Concursul din 2027 urmează să fie organizat în Bulgaria, însă încă de pe acum există temeri că evenimentul ar putea fi umbrit de aceleași scandaluri care au dominat edițiile recente.

Belgia cere măsuri clare din partea organizatorilor Eurovision

Yasmine Van der Borght, purtător de cuvânt al VRT, a declarat că televiziunea belgiană este profund nemulțumită de modul în care EBU gestionează situația legată de războiul din Gaza și participarea Israelului la Eurovision.

Potrivit acesteia, televiziunea flamandă dorește ca EBU să adopte o poziție fermă împotriva războiului și violenței și să stabilească reguli clare privind criteriile de participare în competiție.

„În acest moment, șansele ca VRT să trimită un artist anul viitor sunt reduse. Ne așteptăm ca EBU să transmită un mesaj clar împotriva războiului și violenței și în favoarea respectării drepturilor omului”, a declarat reprezentanta postului belgian.

VRT solicită, de asemenea, organizarea unei dezbateri deschise între membrii EBU și un vot direct privind regulile de participare la Eurovision. Oficialii belgieni spun însă că până acum răspunsul primit din partea organizatorilor a fost insuficient.

Televiziunea flamandă consideră că actualele reguli sunt neclare și că EBU nu are un cadru obiectiv prin care să decidă dacă o țară poate sau nu să participe la concurs.

Belgia, una dintre țările fondatoare ale Eurovision

Posibilul boicot are o încărcătură simbolică majoră, având în vedere că Belgia se numără printre cele șapte state care au participat la prima ediție Eurovision, organizată în 1956.

Alături de Belgia, la competiția inaugurală au mai participat Franța, Germania de Vest, Italia, Luxemburg, Țările de Jos și Elveția.

Prima ediție Eurovision a avut loc la Lugano, în Elveția, pe 24 mai 1956, iar trofeul a fost câștigat de Elveția prin piesa „Refrain”, interpretată de Lys Assia.

Faptul că o țară fondatoare ia în calcul retragerea din concurs arată amploarea tensiunilor care afectează în prezent unul dintre cele mai urmărite evenimente muzicale din lume.

Controversele legate de Israel au dominat Eurovision 2026

Ediția Eurovision 2026 a fost marcată de proteste și reacții puternice din partea mai multor state europene. Spania și Irlanda s-au numărat printre țările care au boicotat complet competiția.

În centrul scandalului se află participarea Israelului, criticată intens în contextul operațiunilor militare desfășurate în Palestina și al situației dramatice din Gaza.

Criticii EBU acuză organizatorii de dublu standard, mai ales după ce Rusia a fost exclusă din Eurovision în 2022, imediat după invazia Ucrainei. Rusia nu a mai fost acceptată în competiție de atunci.

În același timp, Israelului i s-a permis să participe în continuare, lucru care a provocat nemulțumiri puternice în rândul mai multor televiziuni publice europene.

Mulți contestatari susțin că EBU aplică reguli diferite în funcție de contextul politic și că lipsa unei poziții clare afectează credibilitatea concursului.

Ancheta New York Times a amplificat scandalul

Presiunea asupra organizatorilor Eurovision a crescut semnificativ după publicarea unei investigații realizate de publicația The New York Times.

Potrivit investigației, guvernul israelian ar fi finanțat parțial o campanie de promovare a votului pentru reprezentantul Israelului la Eurovision. Campania ar fi vizat diaspora israeliană și ar fi încurajat publicul să voteze de mai multe ori pentru piesa țării.

Ancheta a arătat că alegătorii erau îndrumați să voteze de până la 20 de ori, folosind sistemul permis de regulamentul de la acel moment.

În paralel, mai multe postări de pe conturile oficiale ale guvernului israelian, inclusiv cele asociate premierului Benjamin Netanyahu, au îndemnat oamenii să voteze masiv pentru reprezentantul Israelului.

Aceste dezvăluiri au alimentat suspiciunile privind rezultatele obținute de Israel în ultimii ani, mai ales că piesele țării au avut un succes mai mare în votul publicului decât în clasamentele juriilor profesioniste.

EBU a modificat regulile înainte de Eurovision 2026

În încercarea de a calma scandalul, EBU a introdus reguli noi înaintea ediției Eurovision 2026.

Numărul maxim de voturi permise pentru un utilizator a fost redus de la 20 la 10. De asemenea, organizatorii au transmis că vor descuraja campaniile de promovare considerate disproporționate, inclusiv cele susținute de guverne.

Cu toate acestea, măsurile nu au fost suficiente pentru a opri criticile. Mai mult, EBU a fost nevoită să emită un avertisment oficial către televiziunea israeliană cu doar câteva zile înainte de startul concursului desfășurat la Viena.

Nemulțumirile continuă să crească în interiorul organizației, iar tot mai multe televiziuni publice cer schimbări majore privind modul în care sunt aplicate regulile Eurovision.

Eurovision 2027 riscă să fie marcat de boicoturi și tensiuni politice

Posibilul boicot al Belgiei ridică semne serioase de întrebare privind viitorul competiției. Dacă și alte state europene vor adopta o poziție similară, Eurovision 2027 ar putea deveni una dintre cele mai controversate ediții din istoria concursului.

Pentru EBU, miza este uriașă. Organizatorii trebuie să gestioneze presiunea venită din partea televiziunilor membre, a publicului și a societății civile, într-un context internațional extrem de tensionat.

Deși Eurovision a fost creat ca un eveniment dedicat muzicii și unității europene, competiția se află acum în centrul unor dispute politice care par tot mai greu de evitat.