Bonnie Tyler a murit la 75 de ani. Ultimele detalii despre starea artistei după operația de urgență care i-a fost fatală

Anunțul a fost făcut printr-un comunicat oficial publicat pe site-ul artistei, iar familia a cerut discreție în aceste momente dificile.

Bonnie Tyler a murit după o perioadă dificilă petrecută în spital

Potrivit informațiilor oficiale, Bonnie Tyler era internată într-un spital din Faro, Portugalia, unde fusese supusă unei intervenții chirurgicale de urgență la nivel intestinal.

În luna mai, artista a fost transportată de urgență la spital și introdusă într-o comă indusă medical pentru a facilita recuperarea după operație, potrivit BBC.

››› Vezi galeria foto ‹‹‹

Sursa foto Hepta/Bonnie Tyler a murit

Luna trecută, reprezentanții săi transmiteau că starea de sănătate începuse să se îmbunătățească, iar medicii erau încrezători că va reuși să se recupereze, deși evoluția era una lentă. Din cauza problemelor medicale, toate concertele programate pentru perioada verii au fost anulate sau reprogramate, existând speranța că artista va putea reveni pe scenă spre finalul anului.

Din păcate, evoluția favorabilă nu a continuat.

Comunicatul familiei confirmă decesul artistei

Într-un mesaj publicat pe site-ul oficial al cântăreței, familia și echipa acesteia au confirmat vestea tragică.

„Familia și echipa lui Bonnie sunt profund îndurerate să anunțe că Bonnie s-a stins din viață noaptea trecută, într-un spital din Portugalia, ca urmare a afecțiunii pentru care urma tratament. Vom reveni cu un nou comunicat în perioada următoare, însă, pentru moment, familia solicită respectarea vieții private în aceste clipe de profundă suferință.”

Mesajul nu oferă, deocamdată, alte detalii privind ceremonia funerară sau eventualele evenimente de comemorare.

Bonnie Tyler a devenit una dintre cele mai cunoscute voci ale muzicii pop-rock

Bonnie Tyler a intrat definitiv în istoria muzicii prin interpretarea unor piese care au rămas printre cele mai ascultate din toate timpurile.

Melodia „Total Eclipse of the Heart”, lansată în 1983, a devenit un fenomen mondial și continuă să fie difuzată pe posturile de radio și pe platformele de streaming, la peste patru decenii de la lansare. Succesul său a fost completat de alte hituri precum „Holding Out for a Hero” și „It's a Heartache”, cântece care au definit o generație și au consolidat statutul artistei în industria muzicală.

Vocea sa inconfundabilă, caracterizată printr-un timbru răgușit și puternic, a devenit semnătura unei cariere impresionante, întinse pe mai multe decenii.

Concertele programate au fost anulate după agravarea stării de sănătate

Problemele medicale ale artistei au devenit publice în luna mai, când echipa sa a anunțat că toate aparițiile programate în cadrul turneului de vară vor fi suspendate.

La acel moment, reprezentanții transmiteau că recuperarea este lentă, dar că medicii sunt optimiști în privința evoluției sale. Din păcate, în ciuda tratamentului și a îngrijirilor medicale primite în secția de terapie intensivă, Bonnie Tyler nu a mai putut fi salvată.

Dispariția artistei marchează sfârșitul unei cariere remarcabile, care a influențat generații de interpreți și a lăsat în urmă unele dintre cele mai iubite melodii din istoria muzicii pop și rock.