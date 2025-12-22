Chris Rea a murit la 74 de ani. Artistul din spatele hitului „Driving Home for Christmas” s-a stins după o boală scurtă

Chris Rea, unul dintre cei mai apreciați cântăreți și compozitori britanici, cunoscut la nivel mondial pentru piesa emblematică Driving Home for Christmas, a murit la vârsta de 74 de ani. Anunțul a fost făcut de familia artistului, care a confirmat că acesta s-a stins liniștit, înconjurat de cei dragi, după o scurtă suferință, potrivit BBC.

Celebrul muzician Chris Rea a încetat din viață la vârsta de 74 de ani, potrivit unui comunicat transmis de un purtător de cuvânt al familiei sale. Artistul a murit într-un spital, mai devreme astăzi, după o boală de scurtă durată.

„Cu o imensă tristețe anunțăm moartea iubitului nostru Chris. S-a stins liniștit în spital, în cursul zilei de astăzi, după o boală scurtă, fiind înconjurat de familia sa”, se arată în declarația făcută în numele soției și al celor doi copii ai artistului.

Chris Rea s-a născut la 4 martie 1951, în Middlesbrough, în North Riding of Yorkshire. Tatăl său, Camillo Rea, era de origine italiană, iar mama sa, Winifred K. Slee, avea rădăcini irlandeze.

De-a lungul carierei sale, Chris Rea a devenit una dintre vocile inconfundabile ale muzicii britanice, cucerind milioane de fani cu stilul său unic și cu piese care au traversat generații. Driving Home for Christmas rămâne și astăzi unul dintre cele mai iubite cântece de sărbători din lume.

Albumul său de debut - intitulat „Whatever Happened To Benny Santini?”, o referință la numele de scenă pe care casa sa de discuri dorea să-l adopte - a fost lansat în 1978. Piesa „Fool (If You Think It's Over)” a fost nominalizată la premiile Grammy.

Primul său album numărul unu a fost în 1989, cu „The Road to Hell”, iar albumul „Auberge”, lansat în 1991, a ajuns și el pe primul loc în topuri.

Dar a devenit sinonim cu decembrie datorită hitului festiv „Driving Home for Christmas”, lansat pentru prima dată în 1986.

Moartea sa lasă un gol imens în industria muzicală internațională și în inimile admiratorilor săi.