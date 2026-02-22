Concertul Lights & Legends – Symphony | Muzica pe care o iubești, în seara zilei de 9 martie pe scena Operei Naționale din Cluj-Napoca

Concertul Lights & Legends – Symphony aduce pe scenă pe 9 martie muzica inconfundabilă a celebrelor trupe ABBA, The Beatles și Queen, într-o reinterpretare orchestrală amplă, plină de strălucire, dramatism și emoție. O seară gândită special pentru cupluri, familii, pentru iubitorii de muzică pop-rock și pentru cei care vor să ofere în dar cuiva drag o experiență muzicală completă!

La pupitrul dirijoral se va afla Andrei Tudor – pianist, compozitor și dirijor, recunoscut pentru maniera în care transformă muzica pop-rock în adevărate capodopere simfonice, păstrând energia originală a muzicii, dar adăugându-i un strop de rafinament și forță orchestrală.

Orchestrațiile, realizate special pentru acest proiect de o echipă de creatori cu experiență solidă în muzica simfonică și de spectacol – Ionel Tudor, Andrei Tudor și George Natsis – scot la lumină teme muzicale celebre și îndrăgite, ce capătă profunzime prin această versiune simfonică, în interpretarea Orchestrei Operei Naționale Române Cluj-Napoca!

Vino să retrăiești muzica ce a unit generații, într-o seară în care amintirile, energia și emoția se împletesc într-un spectacol de neuitat!

BILETE DISPONIBILE: https://www.bilete.ro/lights-legends-symphony-abba-the-beatles-queen/