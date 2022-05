Corul de Copii Radio prezintă un concert emoționant la Sala Radio: „PRAYER” („RUGĂCIUNE”)

„Spectacolul Prayer conține muzică sacră din patrimoniul universal al creștinătății și invită publicul într-o frumoasă și profundă călătorie spirituală. Îmbinarea stilurilor generate de marile centre religioase ale lumii creștine face ca fiecare moment să transmită prin noi mijloace expresive mesajul sacrului. Elementele de mișcare și efectele multimedia vor fi prezente pentru a spori intensitatea fiecărui moment. Într-o perioadă încă apăsată de recentele crize sanitare și politice, membrii Corului de Copii Radio, de această dată , vor aduce pe scena Sălii Radio binecuvântări și vor pleda, prin arta lor, în favoarea luminii, a bucuriei și a păcii.”

Concertul a fost pregătit cu participarea pianistei MAGDALENA FAUR și propune publicului lucrări ca „Jesus bleibet meine Freude”, „Tatăl Nostru” sau „Cantique” (de Jean Racine), semnate de compozitori precum Johann Sebastian Bach, Dragoș Alexandrescu și Gabriel Fauré.

Invitați speciali ai serii vor fi percuționistul ALEXANDRU ANASTASIU, sopranele RAMONA MARDARE, GEORGIANA SIMONOV, CODRUȚA POȘCHINĂ și organistul EDUARD ANTAL.

Un adevărat ambasador cultural al României peste hotare și o „pepinieră” de talente pentru scenele muzicale din România, Corul de Copii Radio a aniversat 75 de ani de existență în 2020. Activitatea curentă susținută de ansamblul Radio România înseamnă spectacole de muzică, dans, proiecții video etc. - prezentate pe scena Sălii Radio - înregistrarea periodică a unor albume realizate de Editura Casa Radio și participări la evenimente de prestigiu, cum ar fi evoluția pe scena Festivalului Internațional „George Enescu”.

Creat în 1945, Corul de Copii Radio este o adevărată şcoală de educaţie prin muzică a tinerelor generaţii. Aici au făcut primii pași în cariera artistică Ileana Cotrubaş, Silvia Voinea, Voicu Enăchescu, George Crăsnaru, Roxana Briban, Roxana Constantinescu şi mulţi alţii. Fondatorul corului, dirijorul Ion Vanica, urmat de Elena Vicica, Eugenia Văcărescu Necula, Voicu Popescu și astăzi Răzvan Rădos, au contribuit decisiv la parcursul artistic al ansamblului.

În 2015, Corul de Copii Radio s-a calificat - alături de alte 8 ansambluri din întreaga lume - în finala de la Munchen a uneia dintre cele mai prestigioase competiţii corale internaţionale: LET THE PEOPLES SING. Concursul este un apreciat eveniment din circuitul muzicii vocale, aflat sub auspiciile Uniunii Europene de Radio şi Televiziune (European Broadcasting Union).

Cele peste 50 de participări la festivaluri, turnee artistice şi concursuri internaţionale în aproape toate statele Europei, Japonia, SUA şi Canada, au adus ansamblului Radio România distincţii şi premii. Mai mult, în 2004, corul a avut onoarea de a primi titlul de „AMBASADOR CULTURAL AL UNIUNII EUROPENE”, acordat de către Federaţia Corurilor din Uniunea Europeană.