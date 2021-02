Cristian Măcelaru și Daniel Ciobanu, într-un concert excepțional Beethoven, cu bilete puse în vânzare pe 1 martie

Marți, 9 și miercuri, 10 martie 2021, Filarmonica „George Enescu” organizează un concert extraordinar cu public, cu un program integral Beethoven. Concertul va fi condus de Cristian Măcelaru, cel mai important dirijor român de pe scena internațională de astăzi, numit de curând director muzical al Orchestrei Naționale a Franței. În ipostaza de solist va apărea Daniel Ciobanu, primul artist în rezidență al Filarmonicii, care va interpreta Concertul nr.4, în sol major, pentru pian și orchestră, op. 58 la noul pian Steinway al instituției. În partea a doua publicul va putea asculta celebra simfonie Eroica din creația lui Beethoven, de la a cărui naștere s-au împlinit 250 de ani în decembrie 2020. Biletele pentru acest concert de excepție se pun în vânzare, online, pe site-ul instituției, începând de luni, 1 martie, de la ora 12.00.

CONCERT CU PUBLIC



Marți și miercuri, 9 și 10 martie, ora 19.00

Orchestra simfonică a Filarmonicii George Enescu

Dirijor

CRISTIAN MĂCELARU

Solist

DANIEL CIOBANU

aProgram

Ludwig van Beethoven

Concertul nr.4, în sol major, pentru pian și orchestră, op.58

Simfonia nr.3, în mi bemol major, Eroica, op.55

Prețurile biletelor sunt:

Categoria I: 125 lei;

Categoria II: 115 lei

Biletele se vor pune în vânzare online luni, 1 martie 2021, de la ora 12.00.

Din cauza restricțiilor impuse de pandemia cu COVID-19, vor fi puse în puse în vânzare, pentru fiecare concert, 210 de bilete, Sala mare a Ateneului Român fiind ocupată în proporție de 30 la sută din capacitate.

Cu o activitate dirijorală în plină ascensiune, Cristian Măcelaru este unul din cei mai reprezentativi dirijori ai generaţiei sale. Aflat deja în al doilea an de când deţine funcţia de dirijor şef al WDR Sinfonieorchester Koln, dirijorul și-a început activitatea de director muzical al Orchestrei Naționale de Franței în septembrie 2020. A fost distins, la începutul anului 2020, cu premiul GRAMMY® pentru dirijat cu înregistrarea făcută pentru Decca Classics cu Concertul pentru vioară de Wynton Marsalis cu Nicola Benedetti şi Philadelphia Orchestra. Din vara anului 2020, este director artistic şi dirijor principal al World Youth Symphony Orchestra la Interlochen Center for the Arts. Tot în 2020, a intrat în al patrulea sezon de director artistic şi dirijor al Cabrillo Festival of Contemporary Music, cel mai important festival dedicat repertoriului simfonic contemporan la nivel mondial.

Cristian Măcelaru și-a început cariera alături de Philadelphia Orchestra, în stagiunea 2010-2011 a fost numit dirijor asistent al aceleiaşi orchestre, fiind distins cu Sir Georg Solti Emerging Conductor Award pentru merite deosebite.

A studiat la Universitatea Rice cu Larry Rachleff şi a obţinut diploma de master pentru dirijat. Având şi formaţie de violonist, Cristian Măcelaru a fost concertmaestru al Orchestrei Simfonice din Miami, debutând la Carnegie Hall cu aceeaşi orchestra.

Şi-a desăvârşit formarea artistică urmând programe de perfecţionare la Tanglewood Music Center, Aspen Music Festival, a studiat cu David Zinman, Murry Sidlin, Rafael Frühbeck de Burgos, Robert Spano, Oliver Knussen şi Stefan Asbury. A fost dirijor rezident la Shepherd School of Music de pe lângă Universitatea Rice şi dirijor asistent al lui Larry Rachleff în cadrul Departamentului de Operă. Cristian Măcelaru a fost invitat, să dirijeze Orchestra Simfonică din Chicago pentru a-l înlocui pe Pierre Boulez.

Preocupat de formarea şi susţinerea tinerilor muzicieni, Cristian Măcelaru a pus bazele proiectului Crisalis Music. Cristian Măcelaru colaborează în mod curent cu Orchestra Métropolitain din Montréal, Orchestrele Simfonice din Washington, Seattle, Toronto, Baltimore, cu orchestrele simfonice din Houston şi Baltimore, Civic Orchestra din Chicago, Orchestra Philadelphia, Bayerischen Rundfunks Orchester, Concertgebouw Orchestra. De asemenea, Cristian Măcelaru a debutat cu mult succes alături de Orchestra Simfonică din Gothenburg şi New York Philharmonic Orchestra.

Pianistul Daniel Ciobanu, primul artist în rezidență al Filarmonicii „George Enescu“, începând din stagiunea 2020-2021. S-a născut în anul 1991 în Piatra-Neamţ şi a început studiul pianului sub îndrumarea meticuloasă a profesoarei Cosma Magdolna. La vârsta de nouă ani a luat, în paralel, ore de pian cu profesoara Delia Bălan, la Bacău. Ulterior a devenit elevul profesoarei Mihaela Spiridon, care l-a îndrumat până la terminarea liceului. În această perioadă, a obţinut numeroase premii la olimpiadele şcolare şi concursurile desfăşurate în ţară.

A câștigat mai multe burse, a studiat în Scoția cu Graeme McNaught și, ulterior, cu Aaron Shorr și Petras Geniusas și a absolvit Conservatorul Regal din Scoția Și-a completat studiile la École Normale de Musique „Alfred Cortot” din Paris, studiind cu Marian Rybicki, și la Universität der Künste din Berlin, avându-i profesori pe Pascal Devoyon și Markus Groh. A câștigat cea mai importantă recunoaștere internațională în 2017, la Concursul „Arthur Rubinstein” din Tel Aviv, unde a câștigat atât Premiul II - Medalie de Argint, cât și Premiul publicului. A urcat ulterior pe scenă la Carnegie Hall, Elbphilharmonie Hamburg, Gewandhaus Leipzig, Konzerthaus Berlin, St John's Smith Square din Londra, Festivalul Internațional „George Enescu” din București și a concertat în Japonia, China, Taiwan, Africa de Sud și Brazilia. Personalitatea muzicală și tehnica distinctă a lui Ciobanu au condus la colaborări importante cu orchestre precum: Deutsche Kammerphilharmonie Bremen, Elb-Philharmonie Hamburg, Filarmonica din Israel și Israel Camerata, Royal Scottish National Orchestra, Filarmonica „George Enescu” și Orchestra Națională Radio. În 2017, Daniel Ciobanu a înființat Festivalul de Muzică Neamț, pentru a crea o platformă internațională pentru tinerii artiști. În stagiunea 2019-2020 a evoluat de mai multe ori sub bagheta dirijorului Omer Meir Wellber, printre acestea numărându-se și debutul pianistului român cu Orchestra Gewandhaus din Leipzig. CD-ul său de debut, cuprinzând lucrări de Prokofiev, Enescu, Debussy şi Liszt, a fost lansat în 2020 şi se bucură de elogiile criticii de specialitate, primind distincţia "Les Chocs du mois" pentru decembrie 2020 a revistei franceze Classica.

Având vedere numărul limitat de locuri în sala de concerte ca urmare a măsurilor impuse prin lege pe perioada pandemiei, Filarmonica „George Enescu” este în imposibilitatea de a satisface integral solicitările tuturor abonaților care nu au cerut, până la finele anului 2020, restituirea costului abonamentelor achitate anticipat.

De asemenea, în lipsa subvenționării de către minister a activităţii concertistice, bugetul de stat nefiind încă aprobat prin lege, instituţia trebuie să se autofinanţeze din veniturile încasate din vânzarea biletelor de concert. În lipsa acestor venituri nu se va putea susţine, în această perioadă, niciun concert pe scena Ateneului Român.

Cu speranţa că, începând cu stagiunea 2021 – 2022, Filarmonica „George Enescu” va putea funcţiona în condiţii de normalitate, se prorogă pentru sfârşitul stagiunii 2020 – 2021 posibilitatea abonaţilor de a recupera în natură concertele achitate în abonament în anul 2020.