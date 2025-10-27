După succesul recitalului de la Palatul Béhague de la Paris, Teodora Gheorghiu și Diana Ionescu revin în țară cu Zâmbetul Muzicii

Călătoria muzicală se va opri pe 4 noiembrie la Oradea, la Sala Filarmonicii, pe 6 noiembrie la Deva, la Sala Pro Arte, iar pe 8 noiembrie la Bistrița, la Sinagogă.

Cele două artiste, care sunt la a doua ediție a acestui turneu prin țară, spun despre proiect că face parte din seria evenimentelor pe care muzicienii români le fac pentru sufletul lor și al publicului din țara din care provin:

”Fiecare concert pe care îl susținem în țara noastră ne face bine în primul rând nouă, pentru că ne simțim aproape de cei care vin să ne asculte.” (soprana Teodora Gheorghiu)

"Când mă așez la pian pentru Zâmbetul Muzicii, nu mă gândesc la tehnică sau la perfecțiune, mă gândesc la oamenii din sală care poate trec prin momente dificile sau care vin să-și găsească un moment de pace. Muzica aceasta nu este neapărat pentru critici, e pentru cei care își amintesc de tinerețe când aud 'Doina Stăncuței', pentru tânărul care descoperă pentru prima dată frumusețea unei arii de Caccini. Alături de Teodora, cânt atât pentru sufletele oamenilor, cât și pentru sufletele noastre. Acasă, în România, fiecare notă pe care o cânt poartă în ea dragostea pentru țara asta și pentru oamenii ei.” (pianista Diana Ionescu)

Iubitorii de muzică din întreaga ţară sunt invitați să descopere sau să redescopere zâmbetul muzicii clasice într-o interpretare plină de sensibilitatea celor două artiste, recitalul cuprinzând atât lucrări din repertoriul clasic francez și italian, cât și piese scrise de compozitori români, între care și celebra Doina Stăncuței de Tiberiu Brediceanu.

PROGRAM MUZICAL

G. Caccini - "Amarilli, mia bella"

R. Hahn - "À Chloris"

R. Hahn - "Quand je fus pris au Pavillon"

T. Brediceanu - "Vai, bădiță, dragi ne-avem"

T. Brediceanu - "Doina Stăncuței"

G. Stephănescu - "Mândruliță de la munte"

M. Ravel - "Habanera"

L. Delibes - "Les filles de Cadix"

P. Mascagni - "Son pochi fiori" din opera "L'amico Fritz"

T. Grigoriu - "Muzica" din opereta "Valurile Dunării"

G. Menotti - "Hello? Hello! Oh, Margaret, it's you!" din opera de cameră "The Telephone"

F. Poulenc - "Les chemins de l’amour"

F. Loewe - "I could have dance all night" din musicalul "My Fair Lady"

ITINERAR

Avanpremiere

29 aprilie - Iași, Palatul Culturii

5 septembrie - Focșani, Ateneu în Festivalul Classic for Teens

20 octombrie - Paris, Ambasada României de la Paris, Palatul Béhague, în Turnee de poveste pretutindeni

4 noiembrie, ora 19:00 – Oradea, Sala Filarmonicii

6 noiembrie, ora 19:00 – Deva, Sala Pro Arte

8 noiembrie, ora 19:00 – Bistrița, Sinagogă



Un turneu Pro Contemporania din seria Turnee de poveste

Producător: Pro Contemporania

Parteneri instituţionali:Institutul Cultural Român, Universitatea Naţională de Muzică din Bucureşti, Centrul Naţional de Artă Tinerimea Română

Partener de mobilitate: Animawings

Partener de tradiţie: JTI

Sponsori: Orkla Foods, Grand Hotel Continental, Profi, Aqua Carpatica, Domeniile Sâmbureşti

Parteneri: The Culture Club, ACTA

Parteneri media: Mediatrust, România TV, Liternet, Agenția de carte, Ziarul Metropolis, RFI România, Cronicari digitali, www.demilioane.ro

Parteneri culturali şi organizatori locali: Filarmonica din Oradea, Centrul Cultural Drăgan Muntean Deva, Primăria Municipiului Deva, Colegiul Național Decebal din Deva, Asociaţia Culturală Dobondi Art, Primăria Municipiului Bistriţa, Centrul cultural George Coşbuc din Bistriţa, Palatul Culturii din Bistriţa

BIOGRAFII

Teodora Gheorghiu

Soprana Teodora Gheorghiu a absolvit cursurile Academiei de muzică „Gheorghe Dima” din Cluj-Napoca, destinul ei muzical fiind influențat în mod direct de marele José Carreras, care a remarcat-o în cadrul concursului Julián Gayarre International Singing Competition. Deşi nu a câştigat acest concurs, Carreras i-a oferit o bursă de studii care i-a schimbat definitiv cursul carierei. Ulterior, a câștigat mai multe competiţii, fiind laureată, între altele, a Concursului Internaţional “George Enescu” de la Bucureşti, dar şi a prestigioasei Queen Elizabeth Competition şi a primit bursa de studii Herbert von Karajan.

A debutat pe scena muzicală internațională la Opera de Stat din Viena, la doar 25 de ani, unde a cântat ca solistă între 2007 şi 2010. La Opera din Viena a interpretat roluri ca Adele („Liliacul”), Regina Nopții („Flautul fermecat”), Nanetta („Falstaff”), Fiakermilli („Arabella”), Adina („Elixirul dragostei”), Elvira („Italianca în Alger”), Sophie („Werther”), Eudoxie („La juive”). A colaborat cu nume sonore ale scenei muzicale internaționale, ca Juan Diego Florez, Neil Shicoff, Leo Nucci, Ramón Vargas, Seiji Ozawa, Adam Fischer, Marco Armiliato, Bertrand de Billy sau Franz Welser- Möst.

După colaborarea cu Opera de Stat din Viena, în 2010, a decis să îşi continue cariera ca artist freelancer. Acesta a fost momentul când dirijorul Christophe Rousset i-a propus să realizeze un album, ca omagiu al celebrei soprane Anna de Amicis care a trăit în secolul al XVIII-lea. Albumul, publicat de casa de discuri Harmonia Mundi, include înregistrări în premieră cu arii din Mozart, Gluck, Borghi, Cafaro şi Mysliveček. A fost numit Discul lunii de către Internațional Record Review şi de Opera Magazine și a fost Discul săptămânii la BBC Radio timp de trei săptămâni la rând.

În ultimul deceniu a apărut pe multe scene de operă în rolul Mimì din Boema de Puccini, în rolul Contesei în „Nunta lui Figaro” de Mozart (pe care l-a abordat şi într-un turneu susţinut în Japonia), în rolul Violeta din „Traviata” de Verdi, Nedda din „Paiaţe” de Leoncavallo şi nu numai.

Talentul Teodorei Gheorghiu nu se limitează doar la genul operei. Soprana este pasionată şi de lied şi a oferit numeroase recitaluri cu programe variate, iar în 2013 a publicat al doilea album, Art Nouveau, cu lieduri de Strauss, Zemlinsky, Ravel şi Respighi, ca expresii emblematice ale Jugendstil în muzică. În anul 2018 a revenit în România pentru un turneu extraordinar de recitaluri în mai multe orașe ale țării, iar în 2023, alături de pianista Diana Ionescu, a susținut Turneul național de lieduri Franz Schubert, iar în 2024 prima ediţie a turneului Zâmbetul muzicii.

Diana Ionescu

Născută într-o familie de muzicieni, la 7 ani a început studiul pianului cu Sanda Bobescu. După ce a absolvit Liceul „George Enescu”, unde a studiat pianul cu Olga Szell, a fost admisă la clasa lui Dan Grigore la Universitatea Națională de Muzică București, unde a studiat şi cu Steluța Radu, Sandu Sandrin şi Dinu Ciocan. În 2003 s-a mutat în Marea Britanie, ca să îşi continue studiile cu Ronan O'Hora, Joan Havill şi Marc Racz la Birmingham Conservatoire şi Guildhall School of Music and Drama. Și-a perfecționat arta pianistică cu Viktor Merzhanov la Conservatorul Tchaikovsky de la Moscova, cu Alexis Weissenberg la Engelberg, cu Dmitri Bashkirov la Chapelle Reine Elisabeth de la Bruxelles şi la Madrid, şi cu Richard Goode la New York.

Pianista Diana Ionescu s-a consacrat prin interpretări ale capodoperelor unor epoci multiple, de la maeștri ai claviaturii baroce ca Scarlatti sau Bach, la puritatea clasică a lui Mozart, Schubert sau Mendelssohn și până la măreţia romanticilor şi compozitorilor moderni, precum Schumann, Rachmaninov, Debussy sau Prokofiev.

Câştigătoare a Marelui Premiu al Concursului Internațional de Pian „George Enescu” din 2001, şi ultimul pianist român care a reuşit această performanță, Diana Ionescu se bucură de o activitate internațională ca solistă, muzician de cameră, pedagog şi director de festival.

A fost distinsă cu Premiul Alexis Weissenberg și Premiul EWLE al Radioului Elvețian pentru Best Live Recording, Premiul II la Missouri Southern International Piano Competition SUA și Concursul Internațional Lory Wallfisch, Glass Sellers Trophy şi Premiul I la Romantic Piano Competition Londra, cât și cu Diploma Ambasadorului pentru servicii aduse culturii româneşti în străinătate.

A apărut ca solistă, în recitaluri sau ca muzician de cameră pe marile scene ale lumii și a cântat și înregistrat sub bagheta unor dirijori remarcabili, acompaniată de orchestre ca Brunel Sinfonia Bristol, Guildhall Symphony Orchestra, Orchestra Națională Radio, Orchestra de Cameră Radio, Filarmonica Transilvania din Cluj, Filarmonica Banatul din Timişoara, Filarmonica din Sibiu, Filarmonica din laşi. Între colaboratorii săi în muzica de cameră se numără Belcea Quartet, Gemeaux Quartet, Cvartetul Transilvan, Valeriy Sokolov, Dana Zemtsov, Stefan Hadjev, Pau Codina, Massimo Somenzi, Dario Bonuccelli, Daniel Palmizio, Irina Botan, Ashok Klouda, Teodora Gheorghiu (laureată la rândul ei a Concursului Internațional „George Enescu”, în anul 2003), Eliana Pretorian, Vlad Maistorovici, Remus Azoiței, David Cohen, Leontina Văduva.