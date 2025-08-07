Eddie Palmieri, pionier al muzicii jazz latino, a murit la 88 de ani

Fania Records a anunțat moartea lui Palmieri miercuri seara. Fiica lui Palmieri, Gabriela, a declarat pentru The New York Times că tatăl ei a murit la domiciliul său din New Jersey, după „o lungă boală”.

Pianistul, compozitorul și liderul formației a fost primul latino-american care a câștigat un premiu Grammy și a mai câștigat încă șapte pe parcursul unei cariere care a cuprins aproape 40 de albume, scrie AP.

Palmieri s-a născut în cartierul Spanish Harlem din New York, pe 15 decembrie 1936, într-o perioadă în care muzica era considerată o cale de ieșire din ghetou. A început să studieze pianul de la o vârstă fragedă, la fel ca faimosul său frate Charlie Palmieri, dar la 13 ani a început să cânte la timbale în orchestra unchiului său, copleșit de dorința de a cânta la tobe.

În cele din urmă, a abandonat instrumentul și s-a întors la pian. „Sunt un percuționist frustrat, așa că mă descarc pe pian”, a spus odată muzicianul în biografia de pe site-ul său web.

Primul său premiu Grammy a venit în 1975 pentru albumul „The Sun of Latin Music” și a continuat să lanseze muzică până la vârsta de 80 de ani, cântând în timpul pandemiei de coronavirus prin transmisiuni live.

Într-un interviu acordat în 2011 pentru The Associated Press, când a fost întrebat dacă mai are ceva important de făcut, el a răspuns cu umilința și umorul său obișnuit: „Să învăț să cânt bine la pian. ... A fi pianist este un lucru. A fi pianist este altceva”.

(sursa: Mediafax)