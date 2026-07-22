România va fi prezentă la Eurovision 2027, datorită punctajului obținut în acest an

Participarea va marca cea de-a 25-a prezență a României în competiția muzicală organizată sub egida Uniunii Europene de Radio și Televiziune (EBU). Decizia vine după unul dintre cele mai bune rezultate obținute vreodată de România la Eurovision. La ediția din 2026, Alexandra Căpitănescu a ocupat locul al treilea în marea finală, cu piesa „Choke Me”, acumulând 296 de puncte.

Potrivit comunicatului, aprobarea participării încă din această etapă are rolul de a permite stabilirea unui calendar predictibil pentru desfășurarea proiectului și organizarea unei selecții naționale competitive. Obiectivul este atragerea unui număr cât mai mare de compozitori, textieri, producători și interpreți, astfel încât reprezentantul României să beneficieze de pregătirea necesară înaintea concursului internațional.

Interesul pentru competiție a fost ridicat și în acest an. Selecția Națională din 2026 a reunit 101 piese înscrise, iar concursul a generat peste 21.500 de mențiuni în presa și mediul online din România, potrivit unei analize media citate în comunicat.

Eurovision Song Contest este unul dintre cele mai urmărite evenimente de televiziune la nivel mondial, fiind transmis anual către o audiență estimată la peste 160 de milioane de telespectatori din Europa și din alte regiuni ale lumii. Ediția din 2027, a 71-a din istoria competiției, este programată să se desfășoare în luna mai, în Bulgaria.

Pentru România, participarea din 2027 vine pe fondul revenirii în prim-planul competiției după clasarea pe podium în acest an și are ca obiectiv menținerea vizibilității artiștilor români pe una dintre cele mai importante scene muzicale internaționale.

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(sursa: Mediafax)