Haos total la Eurovision. Va participa sau nu Israel la concurs?

Dacă Israelul revine la Eurovision, Olanda nu va participa, anunțase delegația olandeză în septembrie.

Dacă Israelul va participa sau nu se va decide săptămâna aceasta și toate sursele spun că balanța se înclină înspre un răspuns pozitiv.

În acest caz, ce se va întâmpla cu Olanda? Va mai participa această țară la ediția din mai a Eurovision de anul viitor?

AvroTros, producătorul piesei olandeze, s-a declarat în repetate rânduri „împotriva suferinței umane severe și continue din Gaza”.



Participarea Israelului va fi discutată joi, 4 decembrie, și vineri, 5 decembrie, la Adunarea Generală a Organizației Europene de Radiodifuziune (EBU), care organizează Concursul Eurovision în numele radiodifuzorilor săi membri din Europa, Israel și Australia.



AvroTros așteaptă rezultatul, a declarat un purtător de cuvânt.

Însă această așteptare pare inutilă: EBU este dispusă să o discute, dar există puțin entuziasm pentru a supune participarea Israelului la vot.



Olanda nu este singura țară care crește presiunea – Spania, Irlanda, Slovenia și Islanda doresc, de asemenea, să excludă Israelul. Însă majoritatea celorlalte țări sunt mai puțin inflexibile în această privință.

Postul de radio austriac ORF, care difuzează cea de-a 70-a ediție a festivalului de la Viena, își dorește de fapt ca Israelul să participe.

Cancelarul Christian Stocker a declarat în octombrie: „Nu aș aproba niciodată o excludere doar din cauza trecutului nostru”.



Cancelarul Friedrich Merz a amenințat chiar că își va retrage țara dacă Israelului nu i se va permite să participe. Germania este una dintre „cele cinci mari” – țările care contribuie semnificativ la costurile concursului Eurovision.

Regatul Unit, Italia și Franța rămân neutre. Spania este singura țară importantă care se opune în mod deschis Israelului. Acolo, ministrul Culturii, Ernest Urtasun, a intervenit în discuție.



Spania, la fel ca celelalte țări critice, pare să rămână fermă. Radiodifuzorii irlandezi și sloveni au reiterat recent că nu vor participa decât dacă Israelul este interzis de EBU. Actualul armistițiu din Gaza nu le schimbă poziția.

Acest lucru este valabil și pentru AvroTros. La sfârșitul lunii septembrie, un purtător de cuvânt a declarat: „Chiar dacă se ajunge la un armistițiu în lunile următoare sau conflictul evoluează diferit, acest lucru nu va schimba poziția noastră pentru 2026”.

EBU nu a avut niciodată vreun stimulent să excludă Israelul. Concursul Eurovision ar trebui să fie un eveniment apolitic care unește țările, aceasta este mantra sa.

Dar de ce a fost exclusă Rusia după invazia Ucrainei în 2022?

Potrivit EBU, acest lucru a fost cauzat de faptul că posturile de radio rusești nu mai erau independente și răspândeau propagandă de stat.

Și acest lucru este inacceptabil.

(sursa: Mediafax)