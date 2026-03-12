Ministrul Finanțelor: Bugetul aprobat de Guvern este realist și corect

Alexandru Nazare spune că se prognozează o creștere economică de 1% și o inflație de 6,5% pentru anul 2026.

El a spus că investițiile vor fi de aproximativ 164 de miliarde, o creștere semnificativă de la cele 138 de miliarde investiții publice în anul 2025, cea mai mare parte a acestor investiții fiind o creștere a fondurilor europene.

„Foarte important de spus este că am avut de acomodat pentru bugetul anului 2026 o creștere la dobânzi de aproximativ 10 miliarde de lei și o creștere a componentei de apărare de aproximativ 6 miliarde de lei, dar, în același timp, asigurând scăderea deficitului în termenii agreați cu Comisia Europeană la 6,2% componenta de deficit cash și 6% componenta de deficit ESA”, a mai spus ministrul Finanțelor.

El a spus că prin bugetul anului 2026 România face „primul pas decisiv din ieșirea de procedură de deficit excesiv”.

„La finalul acestui an vom fi în traiectoria asumată cu Comisia Europeană de 6,2% și, practic, închidem un ciclu în care am intrat la finalul anului 2024 cu deficitul 9,3%, ajungem la 6,2% acolo unde ar fi trebuit să fim și, bineînțeles, realizăm, practic, un mare pas înainte mizând pe ieșirea din procedura de deficit excesiv în orizontul anului 2029 astfel încât să scăpăm de această ștampilă pe care am purtat-o aproape 10 ani”, a mai declarat Alexandru Nazare.

(sursa: Mediafax)