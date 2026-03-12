Păsări de o inteligență impresionantă: corbii cartografiază teritorii de sute de kilometri

Cercetările recente arată că păsările pot cartografia mental zone uriașe și pot memora locurile în care prădătorii atacă prada, pentru a ajunge rapid la hrană.

Descoperirea a fost făcută de o echipă internațională de cercetători, iar rezultatele au fost publicate în prestigioasa revistă științifică Science.

Corbii își construiesc adevărate hărți în minte

Cercetătorii au studiat comportamentul corbilor în Parcul Național Yellowstone din Statele Unite, unul dintre puținele locuri unde pot fi observate simultan haite de lupi și populații mari de corbi.

Pentru studiu, 69 de corbi au fost echipați cu mici dispozitive GPS, iar cercetătorii au analizat și datele provenite de la 20 de lupi monitorizați în parc.

Rezultatele au fost surprinzătoare. Deși se credea că păsările urmăresc prădătorii pentru a profita de prada lor, datele arată că aceasta se întâmplă foarte rar. În schimb, corbii par să memoreze locurile în care lupii vânează frecvent și se întorc acolo, anticipând apariția cadavrelor de animale.

Cu alte cuvinte, corbii nu urmăresc întâmplător prădătorii, ci folosesc memoria și orientarea spațială pentru a identifica zonele unde au cele mai mari șanse să găsească hrană.

Zboară sute de kilometri pentru o singură masă

Unele exemplare parcurg până la 155 de kilometri într-o singură zi, deplasându-se către zonele în care anticipează că vor găsi animale ucise de prădători.

Pentru a localiza prada, corbii folosesc și indicii sonore, cum ar fi urletele lupilor, însă cercetătorii spun că principalul instrument rămâne memoria.

Potrivit specialiștilor, aceste păsări stochează informații despre suprafețe uriașe de teritoriu, construind în creierul lor adevărate hărți ale resurselor de hrană.

Inteligență impresionantă într-un creier minuscul

„Corbii sunt deja renumiți pentru inteligența lor, dar ceea ce am observat în natură depășește orice ne-am imaginat”, a declarat Matthias-Claudio Loretto, autorul principal al studiului.

La rândul său, profesorul John Marzluff de la Universitatea Washington spune că descoperirea este remarcabilă: corbii pot stoca informații despre teritorii de mii de kilometri pătrați, deși creierul lor este abia puțin mai mare decât vârful unui deget.

O relație complicată cu lupii

Deși în cultura populară relația dintre lupi și corbi este descrisă ca fiind una de cooperare, cercetătorii spun că beneficiile sunt mult mai mari pentru corbi.

Păsările profită de prada ucisă de lupi, dar pot crea și probleme. Corbii sunt zgomotoși și pot atrage alți necrofagi în zonă, ceea ce reduce cantitatea de hrană disponibilă pentru prădători.

În unele situații, lupii încearcă să-i alunge, lovindu-i cu labele sau trimițând un membru al haitei să îi țină la distanță.

Un mister care continuă să fascineze

Cercetătorii cred că studiul deschide noi direcții de cercetare, mai ales în ceea ce privește modul în care corbii tineri învață aceste strategii sofisticate.

Un lucru este însă clar: aceste păsări extraordinare au abilități cognitive mult mai complexe decât se credea până acum.

„Corbii i-au fascinat mereu pe oameni”, spune profesorul Marzluff, potrivit AGERPRES. „Dar abia acum începem să înțelegem cât de inteligenți sunt cu adevărat.”