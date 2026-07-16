Formația JazzyBIT participă la Festivalul EUNIC Sound of Europe din Turcia

Activă din 2012, formația JazzyBIT propune un univers muzical original, definit de membrii săi drept „loud jazz”, în care jazzul se îmbină cu influențe de rock, funk, blues și muzică latino. Cu peste 300 de concerte susținute în mai mult de 20 de țări de pe trei continente, formația a fost invitată pe scenele unor festivaluri internaționale de prestigiu, precum Blue Note Jazz Festival (New York), Jazzaldia (San Sebastián), Jarasum International Jazz Festival (Coreea de Sud), Katara European Jazz Festival (Doha), Eurojazz (Ciudad de México), Belgrade Jazz Festival, Sziget Festival și Gărâna Jazz Festival, fiind recompensată cu numeroase distincții.
EUNIC Sound of Europe a fost inițiat de Delegația Uniunii Europene în Turcia și este organizat în parteneriat cu membrii clusterelor EUNIC din Turcia. Festivalul reunește artiști din numeroase state europene într-un program dedicat dialogului intercultural prin muzică, fiind o platformă de schimb cultural. Festivalul Sound of Europe oferă concerte în trei orașe, pe parcursul a două zile, oferind astfel iubitorilor de muzică posibilitatea de a se bucura de acest eveniment cu intrare liberă.
Mai multe informații despre festival:
https://sites.google.com/producedbyada.com/sound-of-europe-en/home