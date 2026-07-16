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Formația JazzyBIT participă la Festivalul EUNIC Sound of Europe din Turcia

Festivalul Sound of Europe oferă concerte în trei orașe, pe parcursul a două zile, oferind astfel iubitorilor de muzică posibilitatea de a se bucura de acest eveniment cu intrare liberă

Institutul Cultural Român „Dimitrie Cantemir” din Istanbul susține participarea formației JazzyBIT la cea de-a V-a ediție a Festivalului EUNIC Sound of Europe, cel mai amplu eveniment dedicat muzicii europene organizat în Turcia, desfășurat în perioada 17–19 iulie 2026 la Ankara, Istanbul și Izmir. JazzyBIT, unul dintre cele mai apreciate trio-uri de jazz contemporan din România, format din Teodor Pop (pian și claviaturi), Mihai Moldoveanu (bas) și Szabó Csongor-Zsolt (tobe), va concerta în 18 iulie 2026, de la ora 19:00, pe scena Alan Kadıköy din Istanbul.