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Formația JazzyBIT participă la Festivalul EUNIC Sound of Europe din Turcia

de Magdalena Popa Buluc    |    16 Iul 2026   •   16:45
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Formația JazzyBIT participă la Festivalul EUNIC Sound of Europe din Turcia
Festivalul Sound of Europe oferă concerte în trei orașe, pe parcursul a două zile, oferind astfel iubitorilor de muzică posibilitatea de a se bucura de acest eveniment cu intrare liberă

Institutul Cultural Român „Dimitrie Cantemir” din Istanbul susține participarea formației JazzyBIT la cea de-a V-a ediție a Festivalului EUNIC Sound of Europe, cel mai amplu eveniment dedicat muzicii europene organizat în Turcia, desfășurat în perioada 17–19 iulie 2026 la Ankara, Istanbul și Izmir. JazzyBIT, unul dintre cele mai apreciate trio-uri de jazz contemporan din România, format din Teodor Pop (pian și claviaturi), Mihai Moldoveanu (bas) și Szabó Csongor-Zsolt (tobe), va concerta în 18 iulie 2026, de la ora 19:00, pe scena Alan Kadıköy din Istanbul.

Activă din 2012, formația JazzyBIT propune un univers muzical original, definit de membrii săi drept „loud jazz”, în care jazzul se îmbină cu influențe de rock, funk, blues și muzică latino. Cu peste 300 de concerte susținute în mai mult de 20 de țări de pe trei continente, formația a fost invitată pe scenele unor festivaluri internaționale de prestigiu, precum Blue Note Jazz Festival (New York), Jazzaldia (San Sebastián), Jarasum International Jazz Festival (Coreea de Sud), Katara European Jazz Festival (Doha), Eurojazz (Ciudad de México), Belgrade Jazz Festival, Sziget Festival și Gărâna Jazz Festival, fiind recompensată cu numeroase distincții.

 

EUNIC Sound of Europe a fost inițiat de Delegația Uniunii Europene în Turcia și este organizat în parteneriat cu membrii clusterelor EUNIC din Turcia. Festivalul reunește artiști din numeroase state europene într-un program dedicat dialogului intercultural prin muzică, fiind o platformă de schimb cultural. Festivalul Sound of Europe oferă concerte în trei orașe, pe parcursul a două zile, oferind astfel iubitorilor de muzică posibilitatea de a se bucura de acest eveniment cu intrare liberă.

 

Mai multe informații despre festival:

https://sites.google.com/producedbyada.com/sound-of-europe-en/home

 

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Subiecte în articol: JazzyBIT institutul cultural român Turcia
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